Hoy venía pensando en… la nueva de Javi Poves.

Os prometo que he tenido muchas dudas de hacer este venía pensando. Por un lado no me gusta dar bola al impresentable este pero por el otro no puedo dejar pasar la nueva falta de respeto del entrenador del Moscardó. Porque llamar “subnormal” a Hugo Duro no sé si responde a eso a que una vez más está buscando que le hagamos casito.

Decir que la tierra es plana o todas las chorradas esas que dice negacionistas pueden tener un pase. Allá quien quiera comprarle todas esas absurdeces. Pero lo que no tiene ninguno y menos en un entrenador aunque sea de un equipo modesto son todas las faltas de respeto primero hacia sus propios jugadores y luego a quien le critica. Porque eso fue lo que hizo Hugo Duro cuando salió a criticar y faltar a sus futbolistas diciendo que no tenían nivel. El delantero valencianista no pudo quedarse callado ni pasarlo por alto y le respondió con todo el respeto del mundo, sin insultar como ha hecho el propio Javi Poves.

El deporte y más en esas categorías no profesionales debería inculcar unos valores de los que adolece el madrileño. No entiendo como el Moscardó mantiene a este señor en su banquillo. No lo entiendo. Y no es cosa de risa. O no debería de serlo. Porque nos podremos reír de su terraplanismo pero lo que no deberíamos pasar jamás por alto son las continuas faltas de respeto e insultos de este señor, por decir algo.

Ah y manda narices que un tipo que apenas ha jugado un partido en primera división, entrando en sustitución de un compañero, y su carrera como entrenador se limite al Club Deportivo Moscardó de la segunda federación hable de falta de calidad. Para falta de calidad la suya como profesional y como persona.

Pero… igual la culpa es nuestra por darle bola.