Hoy venía pensando en… el cambio en el banquillo.

Hoy se ha presentado Javier Aguirre. No me cabe duda que el mexicano no se parce en nada a Corberán. Y que con “el vasco” nos vamos a divertir en cada rueda de prensa. Del discurso sombrío y aburrido de Corberán vamos a pasar a un entrenador que ofrece titulares en cada comparecencia ante los medios y que consigue poner el foco en su persona para proteger a los futbolistas.

Unos futbolistas que han cambiado la cara desde la llegada del nuevo técnico. El vestuario valencianista necesitaba de ese aire fresco que ya le está aportando Javier Aguirre. Incluso los jugadores aceptaron entrenar el sábado pese a que alguno tenía ya viajes y vuelos comprometidos. Si esa misma decisión la hubiese tomado Corberán estoy seguro que habría enrarecido aún más la relación con el vestuario.

Los 466 partidos en primera hablan por si solo. Es el entrenador con más experiencia en La Liga de todos los que ha tenido Meriton. Y no son pocos. De los chistes de Neville, Ayestarán y compañía se ha pasado a apostar por un técnico con dilatado curriculum. Un curriculum que no le ha llevado a ganar títulos pero si a salvar a equipos que parecían abocados al fracaso. Tal vez por eso sea el idóneo para el Valencia en estas circunstancias.

Una de las cosas en las que más ha fallado Corberán ha sido en el trato con sus jugadores. Su carácter frío y distante e incluso algunas veces altivo le llevó a perder por completo el control del vestuario. Y eso que no hay futbolistas tóxicos como los ha habido en otras ocasiones. No era tan difícil. Él y solo él lo hizo difícil. Con Aguirre estoy convencido que estos futbolistas van a morir por él en el campo, cosa que jamás hicieron con Corberán ni habrían hecho. Buen cambio. Ahora falta que todas esas palabras de hoy se conviertan en hechos sobre el terreno de juego…