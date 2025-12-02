El Gobierno adjudica la redacción del proyecto de los dos primeros edificios para alquiler asequible del antiguo Cuartel de Ingenieros

LEER MÁS Acaban las obras del PAI del Cuartel de Ingenieros de València

El Gobierno de España, a través de la entidad pública de suelo Sepes, ha adjudicado la redacción de los proyectos de dos edificios de vivienda protegida para alquiler asequible previstos en los terrenos del antiguo Cuartel de Ingenieros de València. Estos inmuebles albergarán hasta 128 pisos y se levantarán en dos de las cinco parcelas residenciales reservadas en estos terrenos situados en el barrio de La Raïosa, junto a la calle San Vicente. Los dos solares suman una superficie total de 1.727 metros cuadrados.

Según ha sabido Onda Cero, los dos lotes del contrato han sido adjudicadas a Proes Consultores por un importe conjunto de 548.000 euros. La empresa tendrá un plazo de 30 meses para entregar los proyectos de ambos edificios.

La semana pasada, como también adelantamos en Onda Cero, la Sepes resolvió el concurso convocado para encargar la redacción del proyecto de otro de los edificios de esta actuación, que en este caso albergará hasta 200 viviendas. La sociedad púbica adjudicará el contrato a los autores del proyecto ganador en las próximas semanas.

En total se van a construir hasta 438 pisos de protección pública para alquiler asequible en los terrenos del antiguo Cuartel de Ingenieros, cuyas obras de urbanización finalizaron el verano pasado. La sociedad estatal tiene pendiente de ejecutar todavía la urbanización del otro PAI de esta zona de València, el del antiguo Cuartel de Artillería, donde se levantarán otras 900 viviendas protegidas. Ambas forman parte de las 29 actuaciones que Sepes está llevando a cabo dentro del Plan de Vivienda Asequible del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que movilizará 17.500 viviendas en todo el país.