La Generalitat vuelve a subastar el edificio del centro de València vinculado a la fundación del VCF

La Generalitat Valenciana ha sacado de nuevo a subasta vez un edificio residencial de cinco alturas y más de 700 metros cuadrados construidos situado en la calle Barcelonina de València, en pleno centro de la ciudad. Se trata de un inmueble emblemático que linda con la parte trasera del Edificio Rialto -sede del teatro del mismo nombre y de la Filmoteca Valenciana- que se encuentra abandonado desde hace años.

Durante un tiempo se vinculó esta finca con el lugar de fundación del Valencia Club de Fútbol (VCF), ya que se consideraba que allí se encontraba el antiguo Bar Torino, sede del acto fundacional en 1919. Sin embargo, investigaciones posteriores realizadas por el historiador Rafael Solaz ubicaron dicho bar en el número 8 de ya desaparecida Bajada de San Fernando, donde el Ayuntamiento colocó hace unos años un monolito conmemorativo. Pese a todo, el edificio que sale a subasta todavía conserva en su fachada una placa recordatoria de esa efeméride.

La Generalitat ya intentó enajenar mediante subasta este inmueble el año pasado, pero no hubo ofertas. El precio de salida se fijó entonces en casi 1,4 millones de euros pero ahora será algo más bajo, 1,3 millones.

El edificio, inscrito en el Registro de la Propiedad y en el Inventario de Bienes y Derechos de la Generalitat, cuenta con una superficie construida de 727 metros cuadrados de acuerdo con el catastro y de 764 m2 según planos. La superficie de parcela es de 67 metros cuadrados según registro y de 79 metros cuadrados según catastro.

Hasta 3 subastas

La apertura de ofertas tendrá lugar el próximo 30 de junio en el salón de actos de la Conselleria de Hacienda y Economía (Calle Palau, número 12 de València). El procedimiento contempla hasta tres subastas sucesivas, en caso de quedar desierta la primera, todas ellas con proposición económica en sobre cerrado. El plazo para presentar ofertas concluye el 9 de junio y para participar en cualquiera de las subastas será necesario constituir una fianza equivalente al 5% del precio base de licitación.

Esta actuación se enmarca en la estrategia del Consell para mejorar la gestión eficiente del patrimonio público, mediante la enajenación de aquellos bienes que no resultan necesarios para el cumplimiento de los fines de la Administración autonómica.