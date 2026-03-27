Un fin de semana frío dejará paso al tiempo primaveral en la Comunitat

El pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para los próximos días en la Comunitat Valenciana prevé un fin de semana fresco, con un domingo de Ramos especialmente desapacible por el viento, que dejará paso a una climatología más primaveral al menos hasta el Viernes Santo, donde se abre de nuevo un periodo de incertidumbre climatológica.

"Hasta el Viernes Santo incluido, el tiempo va a estar relativamente tranquilo, en general con pocas nubes y sin lluvia, aunque con matices importantes", señala a EFE el jefe de Climatología de la Aemet en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez.

Esos matices tienen que ver básicamente con el tiempo del próximo fin de semana, que va a ser fresco, incluso frío en el interior de la Comunitat, desde última hora del sábado y todo el domingo.

De hecho, el Domingo de Ramos habrá aviso de nivel naranja por el viento en el norte de Castellón y amarillo en prácticamente el resto de la Comunitat (salvo en el litoral sur de Alicante y Valencia).

Por tanto, el domingo de Ramos, con la combinación de viento y frío va a ser un día desapacible.

A partir del lunes el pronóstico indica una progresiva subida de las temperaturas y disminución del viento, de modo que entre el martes y el viernes, ambos incluidos, las temperaturas van a ser muy suaves y el ambiente primaveral, con máximas por encima de los 25 grados en el litoral durante el día pero con tardes y noches frescas.

Tanto el final de la Semana Santa (Sábado Santo y Domingo de Resurrección) como el Lunes de Pascua ofrece una mayor incertidumbre, según los especialistas de la Aemet, pues hay "varios escenarios posibles".

Con los datos previstos los últimos días del mes, marzo van a tener probablemente un carácter frío, con una temperatura media 0,7 ºC inferior a lo normal, y muy húmedo, con una precipitación aproximadamente el doble de lo normal en el mes.