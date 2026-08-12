Los expertos alertan del riesgo de lesiones oculares por observar el eclipse sin protección

Los especialistas llaman a extremar las precauciones de cara al eclipse solar de hoy, especialmente a la hora de observar directamente el fenómeno. Mirar al sol sin una protección adecuada puede provocar lesiones oculares graves e irreversibles, ya que la radiación solar intensa puede dañar la retina incluso cuando el disco solar se encuentra parcialmente cubierto por la luna.

La disminución de la luminosidad durante el eclipse puede generar una falsa sensación de seguridad y hacer que resulte más cómodo mantener la mirada fija durante más tiempo. Sin embargo, la radiación continúa siendo peligrosa. Por ello, los expertos insisten en la importancia de utilizar únicamente sistemas de protección homologados. El oftalmólogo de la Clínica Opticalia de Catarroja, Daniel Hornos, explica cómo debe observarse el fenómeno de forma segura.

Una exposición directa al sol sin la protección adecuada, aunque sea durante un periodo breve de tiempo, puede suponer un riesgo para la visión. Además, las lesiones en la retina pueden no percibirse inmediatamente y sus síntomas pueden aparecer varias horas o incluso días después. La vicepresidenta del Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunitat Valenciana, Elisa Aragó, explica cuáles son las principales señales que pueden alertar de una lesión ocular tras haber observado el eclipse.

Las precauciones también deben mantenerse cuando se utilicen dispositivos para observar o fotografiar el fenómeno. Los expertos recuerdan que es necesario colocar filtros solares homologados en los objetivos de cámaras, prismáticos y telescopios antes de dirigirlos hacia el sol.

Por ello, recomiendan disfrutar del eclipse siguiendo en todo momento las indicaciones de seguridad y evitando métodos caseros o elementos que no estén específicamente homologados para la observación solar.