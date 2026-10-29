La EMT adjudica el desmantelamiento de la estación de gas de San Isidro para ampliar la capacidad de aparcamiento de la cochera

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València va a ampliar la capacidad de aparcamiento de autobuses de sus cocheras del barrio de San Isidro gracias a los terrenos que ocupa la estación de servicio de Gas Natural Comprimido (GNC). La compañía ha adjudicado por importe de 250.000 euros el contrato de obras para desmantelar la estación de GNC y acondicionar posteriormente su superficie como zona de estacionamiento de autobuses articulados.

La instalación ha dejado de estar operativa después de que los quince autobuses que todavía usaban ese tipo de combustible dejaron de circular el pasado mes de junio, como explicaba el concejal de Movilidad y presidente de la EMT, Jesús Carbonell:

Con esta actuación se podrá compensar la pérdida de plazas de aparcamiento que está suponiendo la colocación de cargadores eléctricos en las cocheras. Recientemente la EMT ha adjudicado también la colocación de otros 48 puntos de recarga en sus cocheras actuales, la mitad de ellos en la de San Isidro y la otra mitad en el Depósito Norte de la calle Ingeniero Fausto Elio. En la actualidad las cocheras de San Isidro ya disponen de 44 puntos de carga, mientras que en el Depósito Norte están en fase de instalación desde finales del año pasado un total de 70.

La estación de GNC está situada en la zona central del depósito, próxima a los edificios principales y junto a la medianera colindante con el terraplén de la línea ferroviaria València-Sant Isidre. La ejecución material de las obras comprenderá actuaciones como el corte de suministro y puesta en seguridad de la instalación; la demolición de la obra civil y la preparación de la explanada para adecuar el espacio y convertirlo en más espacio para el estacionamiento de los autobuses.