Efectos del viento en la Comunitat: ramas de árboles caídas, placas, carteles y elementos de fachada

El viento ha vuelto a golpear de nuevo esta noche a la Comunitat Valenciana y ha dejado ramas de árboles caídas, placas, carteles y elementos de fachada.

Según ha informado el '112 Comunitat Valenciana', bomberos de València y del Consorcio han intervenido durante la noche en más de 130 servicios; mientras que en Alicante la cifra asciende a más de 100 y, en Castellón, a cuatro.

En cuanto a la provincia de Valencia, desde el Consorcio han explicado que los efectivos han actuado en 25 servicios relacionados con el viento.

Se acumulan un total de 90 incidentes entre las 8 horas de la mañana de ayer y las 8.00 horas de hoy, han apuntado las mismas fuentes. Esta mañana, desde las 8.00, ya se han movilizado los efectivos a seis servicios nuevos.

Todos los servicios atendidos por los bomberos han sido de la misma tipología, como caída de ramas, placas solares, carteles o elementos de fachada de edificios y viviendas.

En concreto, en el caso de Alicante, durante lo que va de jornada los bomberos del Consorcio Provincial han tenido un total de 57 intervenciones por fuertes vientos, de los que actualmente están todavía activos 36, que se registran en todas las comarcas.

El caso más destacado es el de la Marina Baixa, con 23 actuaciones y la Alta, con 12. Por municipios, los efectivos han tenido nueve intervenciones en San Vicente y La Nucia, cinco en Xàbia, Benidorm y Dénia y cuatro en Elche y Alfàs del Pi.

Las intervenciones, en las que no constan graves incidencias o heridos, están siendo principalmente por elementos sueltos en tejados y techos, placas solares caídas o con riesgo de caída, árboles caídos o con riesgo de caer a la vía, postes y cables del tendido eléctrico como elementos urbanos movidos por el fuerte viento.

En la ciudad de Alicante se han realizado por parte de la Policía Local y Bomberos una treintena de servicios relacionados con la caída de carteles y árboles, mientras que en València suman medio centenar, desde las 19.00 horas de este miércoles, todos ellos por servicios menores.

Como consecuencia del viento de última hora de este miércoles, se tuvieron que desviar tres vuelos que tenían que aterrizar en el aeropuerto de Valencia, dos de ellos a Barcelona y uno en Alicante. Según la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología, las rachas de viento alcanzaron este miércoles los 105 kilómetros por hora en la zona del aeropuerto.