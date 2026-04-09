La Diputació de València adjudica la búsqueda de restos de víctimas del franquismo en Lliria

La Diputació de València va a realizar por primera vez a lo largo de este año una exhumación propia en fosas comunes del cementerio de Llíria para buscar restos de víctimas de la Guerra Civil y de la posterior represión franquista. Según ha sabido Onda Cero, la corporación provincial ha adjudicado por 77.000 euros la ejecución de estos trabajos a la empresa Drakkar, especializada en la realización de excavaciones arqueológicas, que tendrá un plazo de diez meses para realizarlos.

El contrato permitirá dar continuidad a las dos campañas previas de localización de este tipo de restos desarrolladas en el cementerio de Lliria y que han permitido documentar diversas fosas comunes, en algunas de las cuales todavía no se han realizado exhumaciones. Además, se buscarán cuerpos también en una nueva zona donde se sospecha que podría haber restos de fallecidos en los terrenos que ocupó el hospital de guerra que hubo en la capital del Camp de Túria, después de que un estudio previo con georradar detectara allí la posible existencia de una gran fosa.

Las excavaciones en Lliria forman parte de la veintena de proyectos aprobados el año pasado por la Diputació para la recuperación de la Memoria Histórica, que supondrán una inversión global de más de medio millón de euros. Entre ellos figura también la puesta en valor de refugios antiaéreos, trincheras o memoriales.

Concurso escolar

De manera paralela, la Diputació tiene abierta la convocatoria de una nueva edición de sus premios educativos ‘La Memòria a l’Escola’, dotados con 12.000 euros y dirigidos a promover entre el alumnado la investigación y la reflexión en torno a los derechos humanos y la memoria democrática. En esta ocasión la corporación provincial propone elaborar los trabajos a partir del análisis de sus propias fuentes documentales y patrimoniales.

La séptima edición de estos galardones tiene como tema ‘Les fonts de la Memòria’ y el plazo para presentar proyectos finaliza el 30 de junio. La convocatoria se dirige a estudiantes de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato y FP Básica, que podrán participar de forma individual o en grupo.