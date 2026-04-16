Diez detenidos en Valencia por explotar sexualmente a mujeres en casa de citas

La Policía Nacional ha detenido a siete mujeres y tres hombres como supuestos responsables de un entramado criminal dedicado a la explotación sexual de mujeres en casas de citas ubicadas en las localidades valencianas de Torrent y Catarroja.

Se ha conseguido liberar a 14 víctimas que ejercían la prostitución en contra de su voluntad, la cuales eran sometidas a un control personal exhaustivo por parte de sus explotadores, ha informado la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana en un comunicado.

Agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia iniciaron las investigaciones tras tener conocimiento, a través de declaraciones de diversas víctimas de origen sudamericano, de la posible existencia de un entramado criminal dedicado a la explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad. A raíz del análisis de las informaciones recibidas, se averiguó que tal explotación se producía en casas de citas destinadas al ejercicio de la prostitución, regentadas por las principales investigadas.

Algunas de las víctimas acudían a la casa de citas creyendo que iban a trabajar como masajistas. Una vez eran explotadas sexualmente, los presuntos autores las sometían a un exhaustivo control personal con el fin de mantener la actividad delictiva.

Para ello, las mantenían localizadas a través del teléfono móvil, así como mediante cámaras de video-vigilancia, estando obligadas a pagar multas económicas en caso de no cumplir con las reglas de las casas. Además, en caso de no satisfacer a las cabecillas de la organización, eran expulsadas mediante el uso de la fuerza.

Tras la práctica simultánea de dos entradas y registros en las casas de citas, además del domicilio particular de dos de las detenidas, ubicado en la localidad de Alfafar, los policías intervinieron diversos útiles para la distribución de sustancias estupefacientes a los clientes, documentos de contabilidad y control económico relativos a los servicios sexuales y venta de drogas. También libretas con anotaciones sobre ganancias y multas económicas que se imponían a las víctimas, por ejemplo “por no limpiar”, “no hacer presentación a los clientes” o “ausentarse de la casa sin justificación”.

Asimismo, se incautó un revólver detonador con apariencia real, así como diversas dosis de cannabis dispuestas para su venta y dinero en efectivo.

La operación culminó con la detención de un total de diez personas, siete mujeres y tres varones, como presuntas autoras de delitos relativos a la prostitución, pertenencia a grupo criminal y contra la salud pública, y la liberación de 14 víctimas que estaban siendo explotadas sexualmente.