El Gobierno licita la redacción del proyecto de urbanización del PAI del antiguo Parque de Artillería

La empresa pública de vivienda Casa 47 -la antigua Sepes- ha licitado el contrato para redactar el proyecto de urbanización del PAI (Programa de Actuación Integrada) del antiguo Parque de Artillería de València. En los terrenos de estos viejos cuarteles está previsto construir alrededor de 900 pisos, de los que unos 600 se incluirán en el plan de viviendas de alquiler asequible del gobierno central.

Según ha sabido Onda Cero, el contrato ha salido a licitación por un importe de 162.000 euros. La empresa adjudicataria tendrá un plazo de 30 meses para entregar el documento, que deberá ajustarse al proyecto base entregado por Sepes al Ayuntamiento de València en octubre de 2022.

El ámbito de la actuación alcanza las 6,8 hectáreas. Además de viviendas, el PAI contempla la creación de un equipamiento educativo para la instalación de un instituto con una superficie de 16.715 metros cuadrados. Además, se urbanizarán jardines, áreas de juego e itinerarios peatonales con una superficie total de 27.298 m2. También se prevé la ampliación de colegio público José Soto Micó una parte del cual, compuesta de barracones, está incrustada en el acuartelamiento militar.

El proyecto base incluye la restauración del refugio antiaéreo existente en la zona, que está declarado Bien de Relevancia Local, así como estudiar la conservación y rehabilitación del edificio conocido como ‘Casa Feliu’ para destinarlo a equipamiento cultural. Dentro del ámbito de la actuación -en la calle Mossen Febrer- existe también una antigua chimenea industrial. En este caso se prevé encargar un estudio arqueológico que determine si es necesario conservarla e integrarla en la urbanización.

PAI de Ingenieros

El Gobierno de España finalizó el verano pasado las obras de urbanización del otro PAI previsto en los antiguos terrenos militares de la calle San Vicente, el del Cuartel de Ingenieros, donde están previstas la otras 400 VPP para alquiler asequible. Precisamente hace unos días la Generalitat adjudicó de manera provisional las obras de las primeras 29.

Por su parte la empresa estatal Casa 47 tiene previsto construir otros 330 pisos públicos este PAI. El pasado mes de febrero formalizó el contrato de redacción del proyecto del primero de sus edificios, que albergará 62 viviendas. Sin embargo, sigue sin formalizar el encargo de la redacción de un segundo bloque con 59 pisos, a pesar de que adjudicó el contrato el pasado diciembre.