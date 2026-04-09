Detenida una madre por agredir a una profesora de una escuela infantil de Elda

La madre de un menor de cuatro años ha sido detenida por la presunta agresión a una profesora de una escuela infantil de Elda (Alicante), por lo que se le acusa de un delito de atentado contra funcionario público, han confirmado fuentes de la Policía Nacional.

El niño les dijo a sus padres que una persona del centro escolar le había pegado, por lo que la familia acudió al mismo el pasado 1 de abril para comprobar quién había sido. Una vez se encontraron con la víctima, el menor negó que fuera ella quien le agredió.

Pese a ello, la madre le insistió si fue ella, volvió por la tarde y, sin mediar palabra, abofeteó a la profesora, provocándole heridas leves por las que fue atendida en el hospital para obtener el parte médico con el que realizar la correspondiente denuncia. En la tarde de este miércoles, los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de la acusada por presunto delito de atentado a funcionario público.

Desde la Conselleria de Educación han confirmado la activación del protocolo de agresiones en este centro, el Nuevo Almafrà de Elda, tras la denuncia de la docente. Este plan de actuación tiene dos partes, el registro y la comunicación de accidente laboral que lleva incluida la solicitud de asistencia jurídica al profesor.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Por su parte, el Ayuntamiento de Elda, a través de la Concejalía de Educación, se ha sumado a las direcciones de los colegios de Infantil, Primaria, Educación Especial y Escuelas Infantiles de la educación pública de la población en su condena a hechos que "atentan contra la convivencia y la seguridad en los centros educativos".