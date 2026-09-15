El Debate de Política General se celebrará del 28 al 30 de septiembre en Les Corts Valencianes, una sesión que abrirá el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, como es habitual. Será el primer debate sobre el estado de la Comunitat Valenciana para el jefe del Consell y el último de la legislatura.

Así lo ha acordado este martes la junta de síndics, que ha aprobado el calendario parlamentario para el nuevo periodo de sesiones. De este modo, el Debate de Política General arrancará el lunes 28, aunque en este caso a las 12.00 horas, con la comparecencia del 'president', seguida de la intervención de los síndics de los cuatro grupos parlamentarios. El día siguiente se reserva para la presentación de las propuestas de resolución de los grupos, que serán agrupadas por bloques y se votarán el día 30.

Respecto al resto del calendario parlamentario del nuevo periodo de sesiones --del 10 de septiembre al 31 de diciembre de 2026--, se celebrarán dos plenos al mes: la semana del 5 al 8 y la del 13 al 16 de octubre; la del 9 al 13 y la del 23 al 27 de noviembre, y la del 7 al 11 y la del 21 al 23 de diciembre.

Mientras, se reservan para comisiones la semana del 21 al 25 de septiembre, la del 19 al 23 y la del 26 al 30 de octubre, la del 2 al 6 y la del 16 al 20 de noviembre, y la del 30 de noviembre al 4 de diciembre y del 14 al 18 de diciembre.