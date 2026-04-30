Cuenta atrás para el TUMU 2026: Llíria se transformará en un gran circo inmersivo abriendo la temporada de festivales de verano

El Turia Music Festival (TUMU) dará este viernes 1 de mayo, el pistoletazo de salida oficial a la temporada de grandes festivales al aire libre en la Comunidad Valenciana. Llíria, la Ciudad de la Música por la UNESCO, se convertirá en el epicentro del ocio de la Comunidad Valenciana con el TUMU Festival 2026, que ya entra en su cuenta atrás definitiva para adquirir los últimos abobos.

La gran apuesta de la organización para esta cuarta edición del festival que ya se ha consolidado como el evento más multitudinario y esperado de la comarca de Camp de Túria será una experiencia inmersiva circense con el “Wonder Show”: Un circo que lo ocupa todo. Según ha confirmado el promotor del evento, este año el festival ha transformado en un circo la totalidad del recinto. El asistente no va a un festival con decoración; entra en una experiencia donde la temática de “The Wonder Show” lo envuelve todo.

Dentro de este gran circo, los asistentes encontrarán experiencias únicas que van más allá de la música:

• Espacio para casarse: Un rincón para el “TUMU Love” donde sellar compromisos simbólicos.

• Misticismo: Puestos profesionales para la lectura de cartas y tarot.

• Autobús Tattoo: Un estudio de tatuaje sobre ruedas para los que quieran un recuerdo eterno.

• Zona de Famosos: El evento contará con la presencia de celebrities e influencers atraídos por el despliegue visual de este año.

Cartel completo del TUMU 2026:

La música se dividirá en dos grandes áreas con una producción de sonido y luces de última generación que contarán con actuaciones de reconocidos DJs nacionales e internacionales combinadas con grandes apuestas de artistas locales.

VIERNES, 1 DE MAYO

•Circus Stage (by Turia): Michael Rod, Pastis & Buenri, SBA B2B Alba Franch, Lia & Specialone, Lucía Gea, MDMA, S.A.M B2B y James Owl.

•Magical Stage (by Moonlight): Fercho Energy, Kiko Rivera, Michenlo, El Cejas, Gatussa, Adrián Arrue y Piqueras.

SÁBADO, 2 DE MAYO

•Circus Stage (by Turia): Bastian Bux, DJ Pepo, George Privatti, Sansixto, Abad, Claudia Coll, Llori, Salva Cotanda & Xelixelat.

•Magical Stage (by Moonlight): Javi Boss, Miguel Serna, Sofía Cristo, Arturo Vendrell, Cristian Xtrem, Gemelos Ex - Puzzle, Jose Coll Kike Jaén y Raúl Platero

Y es que el TUMU se ha consolidado como el festival que marca el inicio del calendario estival, superándose en cada edición y posicionando a Llíria como referente del ocio joven y la música electrónica. La organización ha reforzado los servicios de transporte (taxi oficial, bus y metro) para que la única preocupación de los asistentes sea disfrutar del espectáculo.

Como broche de oro a este año de crecimiento imparable, la organización ha anunciado que la experiencia TUMU no terminará en mayo. Este verano, el festival dará un salto histórico con una edición especial el próximo 20 de junio en el Roig Arena de Valencia. Esta cita en el recinto más moderno de la ciudad estará centrada en el sonido techno más vanguardista, llevando la esencia del festival de Llíria a un escenario de dimensiones internacionales.