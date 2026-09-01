Cuatro de cada diez familias que solicitan plaza en las escuelas infantiles de Casa Caridad viven en habitaciones de alquile

Cuatro de cada diez familias que han solicitado plaza para el curso 2026-2027 en los Centros de Educación Infantil de Casa Caridad València viven en habitaciones de alquiler en pisos compartidos. La cifra prácticamente se ha doblado en un año y refleja el aumento de las dificultades para acceder a una vivienda independiente entre hogares con niños y niñas de corta edad.

Según el informe elaborado por el equipo de Intervención Social de los Programas Escuela Familia de Casa Caridad, el 53% de las familias entrevistadas no cuenta con redes familiares de apoyo próximas, ocho puntos más que en el proceso de selección anterior. Esta situación afecta "especialmente" a las familias migrantes. Elena Sánchez es la presidenta de Casa Caridad en Valencia.

Además, el informe refleja una marcada diferencia entre la situación laboral de mujeres y hombres. El 78% de las mujeres entrevistadas está en paro frente al 24% de los hombres.

Familias jóvenes y con una elevada diversidad cultural

El perfil predominante es el de familias jóvenes que se encuentran en una etapa marcada por la crianza, la búsqueda de empleo y la consolidación de su proyecto familiar. El 64% de los progenitores tiene entre 18 y 35 años.

Por otra parte, en el proceso de selección han participado familias procedentes de 25 países. Los principales lugares de origen son Colombia, Perú, Marruecos, España, Nigeria y Guinea Ecuatorial.

El informe también muestra que una parte importante de los progenitores dispone de formación académica. El 27% cuenta con estudios de bachillerato, el 25% con estudios secundarios, el 20% con estudios primarios, el 11% con formación profesional y otro 11% con estudios universitarios. No obstante, la falta de homologación en España de algunas titulaciones obtenidas en el extranjero limita el acceso a empleos acordes con su cualificación.

Educación infantil y acompañamiento a las familias

Los Centros de Educación Infantil de Casa Caridad combinan la atención educativa a niños y niñas de entre 1 y 3 años con el acompañamiento social de sus familias a través del Programa Escuela Familia.

El trabajo del equipo profesional aborda cuestiones como el acceso al empleo y la vivienda, la regularización administrativa, la formación, la conciliación, la salud y el acceso a prestaciones y derechos sociales. El objetivo es intervenir desde las primeras etapas de la infancia y actuar sobre las circunstancias familiares que pueden afectar al bienestar y al desarrollo de los menores.

“Por eso, el trabajo de nuestros centros no se limita al aula. Acompañamos también a las familias en las cuestiones que más pesan en su día a día, porque la estabilidad del hogar influye directamente en el bienestar y en el desarrollo de los niños y niñas”, añade Elena Sánchez.