La Comunitat Valenciana registró más de 3 millones de pernoctaciones hoteleras en mayo

La Comunitat Valenciana registró 3.072.623 pernoctaciones hoteleras en mayo, la mayoría (1.751.462) de extranjeros, y la estancia media fue de 3,14 días, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por provincias, la mayoría de pernoctaciones en hoteles fueron en la provincia de Alicante (1.804.385), seguida de Valencia (885.083) y Castellón (383.155).

La Comunitat Valenciana fue además el tercer destino principal -tras Andalucía y Cataluña- de los viajeros residentes en España, con un 12,2 %.

A nivel nacional, las pernoctaciones hoteleras aumentaron un 2,5 % en mayo respecto al mismo mes de 2025 y superaron los 36,3 millones.

Los viajeros no residentes elevaron un 3,7 % sus estancias en hoteles, en tanto que las de los residentes en España bajaron un 0,2 %.

Durante los cinco primeros meses del año, las pernoctaciones aumentaron un 2,6 % interanual, hasta sumar 125,17 millones, frente a los 121,98 millones en 2025 y los 122,39 millones en 2024.

Este año, la cifra se vio impulsada por los viajeros no residentes, que elevaron sus estancias un 3,4 %, casi el triple que las de los residentes en España, que lo hicieron un 1,2 %.