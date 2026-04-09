Los CLER de municipios afectados por la DANA exigen mejoras en el transporte público: "Es insuficiente y anacrónico"

Los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER), surgidos tras la DANA, de los municipios de Catarroja, Benetússer, Sedaví, Aldaia, Albal, Alfafar y Massanassa han pedido a sus ayuntamientos que aprueben una declaración institucional exigiendo mejoras en el transporte público, que califican de "insuficiente y anacrónico".

Si se aprueban estos documentos, cada consistorio instaría al Gobierno a ejecutar un plan integral de mejora del servicio de Cercanías y a la Generalitat a poner en marcha el Plan Estratégico 2026-2030 en Metrovalencia, y a incrementar el servicio de autobuses metropolitanos.

Finalmente, los ayuntamientos firmantes adquirirían una serie de compromisos propios por la movilidad sostenible y con participación ciudadana.

"Está intolerablemente degradado", ha apuntado Jesús Carrión, uno de los portavoces de los CLER, quien reivindica además la necesidad de abordar la movilidad desde la mirada de los municipios de la periferia, "y no exclusivamente desde València".

Pese a la aprobación de proyectos, los CLER denuncian que el transporte público –trenes de cercanías, metro y autobuses metropolitanos- "lejos de ir mejorando ha sufrido un grave deterioro en los últimos meses".

"Incrementos de tiempo de los trayectos, impuntualidad, superación del aforo llegando al grado de hacinamiento, forman parte del día a día de los usuarios, llegando en los últimos meses a una situación insostenible y vejatoria, que contradice los criterios de movilidad sostenible, salud pública, equidad territorial y vertebración de un área metropolitana con criterios contemporáneos", denuncia.

Plan Integral de Mejora de Cercanías

Las declaraciones institucionales, si se aprueban, instarán al Gobierno a realizar un Plan Integral de Mejora del Servicio de Cercanías, que debe contemplar una auditoría operativa acerca de la situación de las infraestructuras ferroviarias y de su seguridad, así como obras de mejora para garantizar un servicio óptimo para el usuario que mejore su seguridad, fiabilidad y capacidad, así como las frecuencias y la amplitud horaria.

Instará también a Renfe Viajeros a que publique informes de gestión específicos de Cercanías València, al igual que publica los de Madrid y Barcelona en aras a la transparencia de su gestión.

Reactivar el Plan estratégico FGV

Por otro lado, instarán a la Generalitat a activar el Plan Estratégico FGV 2026-2030 recientemente presentado por importe de 850 millones, desarrollando un aumento de frecuencias y vagones, con espacio suficiente para personas con movilidad reducida y bicicletas, ampliación de la red de Metrovalencia en el área metropolitana, adaptándose a las necesidades y una mejora de la información facilitada a las personas usuarias.

También se pide a la Generalitat incrementar el servicio de autobuses metropolitanos, en frecuencia, líneas transversales, líneas nocturnas y conexión con los centros de trabajo, educativos, sanitarios y de ocio, así como tramitar, aprobar y desarrollar el Plan de Mobilitat Metropolitana.

Finalmente, de aprobarse, mediante estas declaraciones institucionales cada ayuntamiento se comprometería a desarrollar junto a la ciudadanía mecanismos propios para el control de la calidad del transporte público, y a impulsar, junto al resto de municipios que conforman el Área Metropolitana, la planificación de una renovada visión territorial, especialmente en materia de conectividad y movilidad sostenible, algo que incluye necesariamente la ampliación de la infraestructura ciclista.