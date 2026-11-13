El Centro de Interpretación del Santo Caliz abrirá en la Casa de Relojero en 2028

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha acordado en su reunión de este viernes contratar las obras para convertir el edificio conocido como la Casa del Relojero en Centro de Interpretación del Santo Caliz. Los trabajos saldrán a licitación en los próximos días por importe de 2,3 millones de euros, con un plazo de ejecución previsto de 12 meses. De esta manera, si no surgen contratiempos, el complejo abrirá sus puertas en los primeros meses de 2028.

Estas obras permitirán por fin poner a disposición de los visitantes al este inmueble protegido situado junto al ‘Micalet’ y la Catedral tras su rehabilitación en el pasado mandato. El proyecto actuará sobre 652 m² construidos que abarcan tanto la Casa del Relojero como el edificio de nueva planta anexo y permitirá disponer de diferentes espacios expositivos, además de zonas exteriores y dependencias administrativas. La intervención incluye también la restauración de elementos originales de la Casa del Relojero como carpinterías, pavimentos, mobiliario de la antigua cerería, papel pintado y elementos pictóricos del siglo XIX, además de la reurbanización del patio y su entorno.

Espacio inmersivo

El futuro Centro de Interpretación del Santo Cáliz será un espacio museístico de carácter inmersivo e innovador que combinará tradición y tecnología para acercar al público la historia de la reliquia que se conserva en la Catedral de València. El complejo ofrecerá un conjunto de contenidos presentados de manera didáctica y accesible para todo tipo de público, sobre las últimas investigaciones y estudios alrededor del Santo Cáliz.

El proyecto expositivo es fruto de las aportaciones de un conjunto de especialistas en los campos de la Historia, la arquitectura, la arqueología, la literatura, el arte, la música y del cine. El trabajo fue coordinado por el historiador Miguel Navarro Sorní, Doctor en Historia Eclesiástica por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y Director de Publicaciones de la Facultad de Teología de València.

Oficina de Turismo

La intervención también contempla la adecuación del antiguo bajo comercial de la Casa del Relojero para albergar una nueva oficina municipal de turismo, complementando así el servicio que ya prestan otros puntos de atención a los visitantes existentes en puntos clave de afluencia turística de la ciudad. En este sentido el concejal de Acción Cultural, José Luis Moreno, destacaba que con esta adjudicación el gobierno local da un paso más para avanzar en “un proyecto muy especial” para la ciudad, que convertirá este complejo municipal en un punto clave de atracción turística:

La Casa del Relojero es un edificio datado en el siglo XVII que servía de residencia para los operarios que vigilaban el buen funcionamiento del reloj que en su día estaba adosado al Miguelete, justo enfrente de este inmueble, que fue eliminado a finales del siglo XIX. El complejo se encuentra en la manzana delimitada por las Calles Bordadores, Subida del Toledano y del Miguelete.