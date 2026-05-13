EDUCACIÓN

Centenares de docentes valencianos protestan frente al Palau de la Generalitat

Han exhibido billetes con la cara del 'president' y un ataúd para denunciar la situación de la educación pública

Núria Moreno

València |

Personal docente se concentra ante el Palau de la Generalitat durante este miércoles, tercera jornada de huelga indefinida del profesorado de la Comunitat Valenciana.
Personal docente se concentra ante el Palau de la Generalitat durante este miércoles, tercera jornada de huelga indefinida del profesorado de la Comunitat Valenciana. | EFE / Biel Aliño

Centenares de docentes se han concentrado este miércoles en València frente el Palau de la Generalitat en la tercera jornada de huelga indefinida del profesorado de la educación pública no universitaria para exigir "dignidad salarial y profesional". Entre cánticos de "No és docència, és supervivència" o "consellera dimissió", han exhibido carteles e incluso un ataúd con la frase 'DEP Escola pública'.

Ataúd mostrado en la concentración de docentes frente al Palau de la Generalitat (València).
Ataúd mostrado en la concentración de docentes frente al Palau de la Generalitat (València). | OCR

En un momento de la concentración, los manifestantes han lanzado billetes de 75 euros con la cara del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en referencia a la oferta de aumento salarial de la Conselleria.

Billete lanzado por los manifestantes durante la concentración docente frente al Palau de la Generalitat.
Billete lanzado por los manifestantes durante la concentración docente frente al Palau de la Generalitat. | OCR

Los sindicatos convocantes de la huelga indefinida han emplazado a los docentes a mantener su fuerza en las protestas de los próximos días, como la de este jueves a las puertas de la Conselleria de Educación, donde está previsto que se celebre la mesa de negociación convocada por la consellera Carmen Ortí.

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