Educación convoca a los sindicatos a una nueva reunión para tratar de frenar la huelga educativa en la Comunitat Valenciana

La consellera de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana, Carmen Ortí, ha convocado a los sindicatos docentes a una nueva reunión de la mesa de negociación este jueves a las 9.00 horas con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo que permita desbloquear el conflicto educativo que mantiene en huelga indefinida a miles de docentes de la enseñanza pública valenciana.

Según ha informado la Conselleria, Ortí trasladará a las organizaciones sindicales una “propuesta integral” que incluirá medidas de apoyo al profesorado y actuaciones destinadas a mejorar el sistema educativo de la Comunitat Valenciana. La reunión contará también con la participación del secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, así como de todos los directores generales del departamento.

La convocatoria llega en el cuarto día de huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria, una protesta que afecta a cerca de 78.000 docentes y más de 800.000 alumnos de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional, Educación Especial, enseñanzas artísticas e idiomas.

Los sindicatos mantienen la presión y no descartan prolongar la huelga

Representantes de STEPV, CCOO y UGT han confirmado que acudirán a la reunión convocada por Educación, aunque han advertido de que mantendrán tanto la huelga como las movilizaciones previstas hasta conocer una propuesta “real y efectiva”.

Desde el sindicato STEPV, su coordinador de Acción Sindical, Marc Candela, ha señalado que la convocatoria es “una buena noticia”, aunque ha insistido en que la negociación debe abordar todas las reivindicaciones del profesorado y no únicamente las cuestiones salariales. “Con presión, hay negociación”, ha afirmado Candela, quien considera que las movilizaciones del profesorado y de las familias han sido determinantes para que la Conselleria retome el diálogo.

Por parte de CCOO-PV, la secretaria de Educación, Xelo Valls, ha explicado que los sindicatos todavía no disponen de un documento detallado con la propuesta de la Conselleria, por lo que consideran prematuro valorar una posible desconvocatoria de la huelga.

En la misma línea, la responsable de Enseñanza de UGT-PV, Maite Tarazona, ha reclamado soluciones urgentes para los problemas estructurales de la educación pública valenciana y ha asegurado que el profesorado está “volcado” en las movilizaciones.

La Generalitat apela al “diálogo y sentido común”

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido este miércoles la voluntad del Consell de alcanzar un entendimiento con las organizaciones sindicales y ha asegurado que la Administración autonómica acudirá a la negociación “sin ninguna condición”.

Pérez Llorca ha afirmado que el Ejecutivo valenciano está dispuesto a estudiar todas las reivindicaciones planteadas por los sindicatos, entre ellas la reducción de la burocracia, la mejora de ratios, el refuerzo de la educación especial o la puesta en marcha de planes de climatización en centros escolares. “El diálogo y el sentido común son la propuesta de la Generalitat”, ha subrayado el president, quien también ha pedido que la educación “deje la política a un lado” y se centre en criterios “técnicos y profesionales”.

La reunión de este jueves será clave para determinar si ambas partes logran acercar posturas y abrir la puerta a una posible desconvocatoria de la huelga o si, por el contrario, continúan las protestas en el sistema educativo público valenciano.