Catalá anuncia un plan especial para actuar en el frente litoral de la ciudad

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado este miércoles la tramitación de un plan especial para actuar sobre el frente litoral de la ciudad. Se trata de una actuación que abarcará el ámbito comprendido entre el Parque de Desembocadura y la Patacona, y que incluirá la renovación del Paseo Marítimo.

Así lo ha avanzado Catalá durante su intervención en el encuentro informativo de Nueva Economía Fórum celebrado este miércoles en València.

El plan anunciado, que se empezará a tramitar este viernes, "abarcará cinco kilómetros de longitud y un kilómetro de ancho". "Va a ser una iniciativa que quiere ir mucho más allá de una actuación puntual sobre el paseo marítimo: se concibe como una reflexión urbanística integral sobre una de las áreas con mayor capacidad de transformación de València tras el PAI del Grao y el Parque de Desembocadura".

La alcaldesa ha añadido que "la estrategia incluirá además proyectos de regeneración urbana en Malvar-rosa, Cabanyal y Natzaret", además de incorporar "la renovación del Paseo Marítimo con criterios de sostenibilidad adaptados a la realidad climática". "Se planteará desde una visión amplia de ciudad, en la que la apertura y conexión de València con el mar se complemente también con su conexión con l' Albufera", ha añadido.

Jardín del río Turia

Otro de los anuncios que ha realizado Catalá ha sido el nuevo acuerdo con la Fundación Trinidad Alfonso para la iluminación de los diecisiete puentes del Jardín del Turia. Una actuación para "dar mayor seguridad a deportistas y ciudadanía", iluminando los pasos inferiores de los puentes y renovando el alumbrado ornamental.

Por otra parte, la alcaldesa de València ha confirmado que la ciudad albergará el primer centro de Inteligencia Artificial aplicada en España, que podrán compartir empresas, administraciones y centros de investigación.