Carlos Soler: "No me gusta precipitarme"

Calos Soler fue uno de los protagonistas en la victoria de España 2-0 ante la República Checa. Suyo fue el primer gol en la Rosaleda. Y al acabar el encuentro habló de su futuro.

Con el Atleti y el Barça además de otros equipos que ya han mostrado su interés en su fichaje y con una oferta de renovación de su contrato encima de la mesa Carlos reconocía que "no tengo noticias de que se me vaya a poner una fecha límite ni yo quiero ponérmela. No me gusta precipitarme. Así que lo único en lo que estoy pensando es irme de vacaciones y desconectar. Todos estos rumores no quiero que se conviertan en que un día me quiere un equipo y otro día otro aunque vosotros hablaréis y se hablará. Yo quiero estar desconectado de eso y pensar en mis vacaciones que empiezan ya".