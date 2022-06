Luís Enrique reconoce que Soler juega mejor con la selección que con el Valencia

Luís Enrique ha puesto a Carlos Soler como ejemplo. En unas declaraciones para la RFEF ha reconocido que Carlos Soler ya le gustaba en el Valencia pero que al llegar a la selección ha aportado muchas más cosas. El asturiano manifestaba que"una de las sorpresas que nos llevamos cuando venimos con algunos jugadores y demás... una cosa es lo que vemos en su equipo, otra cosa es lo que podemos adivinar que en su equipo no lo hace pero queremos que lo haga en la selección. Y cuando vienen aquí te encuentras jugadores que dices 'ostras' solo como se perfila, la actitud que tiene cuando pierde un balón, como reacciona ante una acción del juego. Solo con esos pequeños detalles que no veíamos de repente se convierte en una cosa... te pongo un ejemplo, en el Valencia hay un jugador como Carlos Soler que lo había visto allí y muchas veces y pensaba que me gusta pero hasta que no lo he tenido con nosotros, lo tuve en el equipo B que estaba preparado por el COVID, te das cuenta que reúne todo lo que necesitas para un interior y además nos ha aportado más cosas de las que pensábamos que no tenía, además del nivel físico que todo jugador de alto nivel tiene".

El Atlético de Simeone le quiere

Estas declaraciones llegan el mismo día en el que se vuelve a hablar de su posible fichaje por el Atleti. El Valencia ya estaría en negociaciones con los colchoneros al tener que vender por valor de 70 millones de euros y la necesidad de cuadrar las cuentas antes del 30 de junio. El Cholo le quiere desde hace tiempo aunque el Valencia lo tasa en un precio de salida de 25-30 millones de euros. Soler fue uno de los futbolistas de los que habló Lim con Gattuso en Singapur para manifestarle al italiano la necesidad que tiene el Valencia en venderle.