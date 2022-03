Luís Milla: " Carlos Soler es para mi un jugador maravilloso"

Luis Milla ha sido el protagonista este miércoles de nuestra sección de Onda Deportiva Valencia "Camino a la Final" donde recordamos con ex futbolistas del Valencia el momento en que ellos fueron Campeones de Copa. Y Luis Milla lo fue en 1999 precisamente en La Cartuja, el mismo escenario donde el 23 de abril los valencianistas buscarán su novena Copa ante el Real Betis.

Sobre la Final de este año

Preguntado sobre si ve algún favorito para la final de este año, Milla hacía un análisis perfecto de los dos estilos antagónicos que se verán las caras en el césped en Sevilla. "No tengo duda que vamos a ver a un Valencia super competitivo. Te gustará más o menos lo que propone Bordalás, te gustará más que ponga a Soler en banda que para mi es un jugador maravilloso... ya son cuestiones tácticas y el entrenador busca lo mejor para su equipo. Lo que no me cabe duda es que vamos a ver ese equipo correoso, que no te deja estar cómodo, que compite al 100%, que pelea cada metro... ese lo vamos a ver porque es el ADN del entrenador y los ha convencido y se han metido en una final que igual nadie esperaba después de la temporada pasada. El Betis es totalmente diferente, es un equipo que quiere someterte, tener la iniciativa, que quiere controlar el juego... pero por ahí el Valencia va a estar cómodo porque el Betis va a tener mucha posesión y el Valencia en estos registros se encuentra cómodo. Hay un jugador como Guedes que está aportando muchos goles. Va a ser muy interesante y dentro de que son dos equipos antagónicos vamos a ver un gran partido".

Su llegada al Valencia

Luis Milla firma por el Valencia en 1997 procedente del Real Madrid. Recuerda que "cuando llegué a Valencia pensaba que venía a un gran equipo. Es verdad que me pilló veterano y lo que pensaba era poder aportar mi experiencia. Luego se dieron 4 años con las finales de Champions, la final de la Copa del Rey... Yo llego con Valdano pero no duró ni tres partidos. Él fue el que me pidió pero llega Ranieri con otro estilo diferente y supimos adaptarnos. Para mi fue un entrenador que me marcó mucho para bien. Fue un entrenador a nivel táctico y de adaptación que me aportó muchas cosas. Él se apoyaba mucho en los jugadores veteranos como Carboni, Djukic, Anglomá o yo mismo y me alegro mucho que luego le fuera muy bien".

Sin embargo no fue Ranieri sino Valdano quien pidió su fichaje "cuando firmé procedente del Real Madrid me llamó Valdano y más tarde Paco Roig. Me dijo, así como era él, 'ya sé que tu padre es valenciano y tú eres muy valencianista'. Aquel fue el inicio del Valencia campeón porque Ranieri supo gestionar la salida de jugadores como Romario, el Burrito que a él no le cuadraban. Yo lo comparo un poco con lo que ha tenido que experimentar Xavi. Y la mezcla de jugadores experimentados con otros jóvenes que se firmaron y otros que aparecieron de la cantera. Acertaron con la llegada de jugadores comprometidos con entrenadores que les sacaran el máximo provecho. Ahora es parecido con Bordalás. Ranieri y Cúper eran entrenadores que querían equipos super competitivos. La gestión de Ranieri dándole la vuelta a ese vestuario fue muy importante".

La final de 1999 en la Cartuja

La temporada 1998-99 fue la del despegue. Ahí, con el título de Copa en la Cartuja, comenzó la era de un Valencia campeón que jugaría dos finales de Champions, ganaría dos ligas, una UEFA y una Supercopa Europea. De esa temporada Milla afirma que "hicimos un año extraordinario. Aquel resultado de 6-0 ante el Real Madrid nos hizo coger mucha mentalidad positiva. El equipo terminó metiéndose en Champions y haciendo una final impresionante frente al Atlético de Madrid. El equipo llegaba muy convencido y supimos desarbolar al Atlético que casi no tuvo ni oportunidades. Cada vez que escucho la canción de 'el probe Miguel' se me ponen los pelos de punta. Supimos conectar muy bien con la gente. Me acuerdo que en la previa haciendo el entrenamiento en la Cartuja estábamos muy convencidos que íbamos a competir muy bien y que íbamos a ganar el partido".

Hay un recuerdo de esa final que es imborrable para todos los valencianistas. El golazo de Mendieta. "Del gol de Mendieta, el otro día vi una foto en tuiter en la que él hace el control de pecho y yo estoy detrás cerca del área por si había una segunda jugada. Él hace el control, el globo y el gol. El colectivo funcionaba y había jugadores que estaban a un gran nivel como Mendieta o el Piojo. Es verdad que se hablaba de que Ranieri igual se iba pero nosotros estábamos centrados en la final. Al acabar el partido fue él quien nos lo dijo allí mismo. Ranieri ha sido de los entrenadores que más huella me han dejado".

Las calles se inundaron de valencianistas para recibir al equipo a su llegada de Sevilla. "De la celebración recuerdo que la llegada fue impresionante. Tengo fotos con mis hijos pequeños en el estadio que estaba casi lleno. Recuerdo la vuelta que dimos al estadio. Yo estaba cansado emocional y físicamente de las celebraciones pero fue espectacular. Me dio lástima que se fuera Ranieri porque a partir de trabajar con Claudio empecé a preocuparme por qué hacer al acabar mi carrera".