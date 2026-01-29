Una de cada 10 denuncias por abusos sexuales digitales contra niños es en la Comunitat

Más de una de cada diez denuncias por abusos sexuales digitales contra niños y niñas en España se producen en la Comunitat Valenciana, donde en 2024, según los últimos datos oficiales, se registraron 117. Así lo revela Save the Children en su análisis de sentencias judiciales sobre abusos sexuales a menores en Internet también conocido como 'online grooming'.

Las chicas, con un 75´2%, siguen siendo las principales víctimas en la Comunitat lo que supone que se han denunciado 344 casos por delitos sexuales desde 2022, un porcentaje superior al del resto de España. El informe también apunta a que el agresor responde mayoritariamente al perfil de hombre sin antecedentes penales, mientras que identifica que el 41,7 % pertenece al entorno conocido. Rodrigo Hernández es el director territorial de Save the Children en la Comunitat Valenciana.

Teniendo en cuenta que casi el 58 % de los menores utiliza Internet de manera habitual desde los 11 años, Save the Children evidencia que Internet no solo se ha convertido en un canal para ejercer la violencia, sino que también ha dado lugar a nuevas formas de violencia digital.