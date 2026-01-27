Bernabé:"Todo se hizo tarde y por eso se hizo mal. Esas cinco horas pudieron salvar vidas"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha comparecido este marte en la comisión de investigación de la DANA en el Senado, donde ha defendido que había información suficiente para que quien tuviera la responsabilidad de proteger a los valencianos, en referencia a la dirección de la emergencia, lo hiciera.

Bernabé que ha contestado así de tajante a Luis Santamaría, senador del Partido Popular, ha dicho que lo que hubiera salvado vidas era advertir a la población, y eso era "lo primero" que la Generalitat debía haber hecho y no hizo. Así ha afirmado que la Generalitat actuó "tarde" y por eso "mal" durante la dana de octubre de 2024 y que si el Cecopi se hubiera convocado a las 12 de la mañana "todo se habría adelantado cinco horas, unas horas vitales en las que se habrían salvado vidas".

Respecto a las comunicaciones ese día del 112 y la Aemet, Bernabé ha asegurado que había información suficiente para tomar decisiones, pero que "se sustrajo una conversación que debía estar custodiada, y se manipuló, se recortó y se difundió". Fue, ha subrayado, "una sustracción irregular" y ha recordado que la Aemet presentó una denuncia que está en fase de instrucción. La senadora socialista Rocío Briones ha reproducido durante la sesión la totalidad de los audios.

El corte tardío de carreteras ha sido otro asunto sobre el que han debatido de forma acalorada Bernabé y Santamaría. La compareciente ha dicho que "los cortes los tiene que indicar la dirección de la emergencia y no lo hizo en ningún momento". "La A-3 se tenía que haber cortado a las tres de la tarde, pero el Cecopi se convocó a las 5 porque Pradas fue a hacerse fotos a Carlet", ha indicado.

También ha sido interrogada por las obras hidráulicas no acometidas en la zona, con acusaciones mutuas sobre si fue el Gobierno del PP o el del PSOE el responsable. Al decirle Santamaría que esa obras habrían podido salvar vidas, Bernabé ha afirmado: "Todos los expertos que han pasado por aquí han dicho que lo que salvaba vidas era advertir a la población".

Santamaría ha acusado a Bernabé de mentir en su currículum, de fracasar "al ser incapaz de impedir los saqueos" y de "no haber querido rendir cuentas antes las Cortes Valencianas".

Sobre el expresident de la Generalitat Carlos Mazón, la delegada del Gobierno ha considerado que "es reprobable e insoportable para las víctimas" que no dé explicaciones voluntariamente -está aforado- en sede judicial, pese a haber sido invitado a ello por la jueza de la dana.