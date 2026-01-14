Basset se desvincula del retraso en el envío del ES-ALERT y de la retirada de los bomberos en los cauces el día de la DANA

José Miguel Basset, quien fuera inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y jefe operativo de la emergencia del día de la DANA, ha declarado este miércoles como testigo ante la jueza de Catarroja encargada de instruir la causa penal de la DANA.

Preguntado por si él retrasó el envío de la alerta ese día, como manifestó en su declaración el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, Basset ha asegurado que "estaba claro" que había que enviar el Es Alert y ha puntualizado que a las 18.13 horas propuso un texto de Es Alert para que la población permaneciera en sus domicilios, aunque luego desconoce qué pasó con ese mensaje.

Otro de los puntos por los que se le ha preguntado es quién dio la orden de retirar la vigilancia de los bomberos forestales en el barranco del Poyo y si él estaba al corriente de la medida, a lo que Basset ha respondido que no tuvo conocimiento de la retirada de los forestales y que se enteró días después por la prensa, desvinculándose de esta orden y asegurando que "no todo pasa" por sus manos, sino que fue el oficial de guardia quien la gestionó.

De todos modos, ha insistido, todas las comunicaciones con los bomberos forestales -los responsables de la misión de vigilancia de los cauces, bajo la coordinación del Consorcio- quedaron grabadas en el sistema CoordCom, de modo que ha dado el nombre de la persona que dio la orden de retirada y del oficial de guardia que "escuchó y no dijo nada".

También ha insistido en que, durante la celebración del Cecopi nadie le preguntó por las mediciones que efectuaron los bomberos en las ramblas del Poyo y el Magro y que supo de la primera víctima mortal alrededor de las 18:30 horas del día de la dana.

El ex inspector jefe de los bomberos de la provincia de Valencia ha asegurado que el personal que operaba en el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) supo de la primera víctima mortal alrededor de las 18:30 horas del día de la dana. A preguntas del fiscal, Basset ha asegurado desconocer cómo la exconsellera Salomé Pradas pudo escribir (un wasap) a las 16:28 horas al entonces jefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, el texto "nos informan de un fallecido en Utiel"