El Ayuntamiento da su visto bueno definitivo a la ampliación del hospital Casa de Salud

El Ayuntamiento de València aprobará este mes de marzo la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) necesaria para ampliar las instalaciones del hospital privado Casa de Salud. El expediente pasará este miércoles por la comisión de Urbanismo y después por el pleno mensual ordinario de la próxima semana.

La congregación religiosa propietaria de este centro sanitario ubicado junto a la avenida Manuel Candela, en el barrio de l’Amistat, presentó inicialmente en 2012 al Ayuntamiento su proyecto de ampliación. Sin embargo, lo mantuvo paralizado hasta que en 2024 reactivó la modificación urbanística que precisa para sacarlo adelante.

Del proyecto original ha desaparecido el aparcamiento subterráneo de tres sótanos y con más de 250 plazas que estaba previsto en principio. Pero se mantiene la construcción de un nuevo edificio de seis alturas para consultas externas que se levantará sobre el actual jardín interior del centro sanitario. El PGOU incluye en su catálogo de árboles monumentales cuatro ejemplares situados en ese jardín que deberán ser trasladados a otra ubicación.

La desaparición de esa zona verde -una de las pocas que quedan en el barrio- es uno de los aspectos del proyecto que más preocupa a los vecinos de la zona, que ya en 2012 crearon una comisión para mostrar su rechazo. También les inquieta la seguridad de las obras porque hay una acequia que atraviesa el subsuelo del hospital y las fincas de su entorno, construidas hace muchas décadas, tienen cimientos poco profundos. En este sentido, temen que pueda haber derrumbes y grietas en sus casas.

Sin embargo, el Ayuntamiento dará su visto bueno a esta modificación urbanística porque considera que ha quedado acreditado el interés general del proyecto. Además, el gobierno local argumenta que la edificabilidad prevista para esta parcela no está totalmente consumida en la actualidad.