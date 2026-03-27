El Ayuntamiento de València adjudica la construcción en el Cabanyal de un edificio para personas en riesgo de exclusión

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha adjudicado este viernes las obras para construir en el barrio del Cabanyal un edificio municipal para personas en riesgo de exclusión social. Se trata de un proyecto cuya redacción encargó a finales de 2021 el anterior gobierno local de Compromís y PSPV-PSOE, pero que nunca llegaron aprobar. El actual ejecutivo municipal de PP y Vox desbloqueó la actuación el verano pasado.

Este nuevo recurso municipal irá dirigido a personas que han sido desahuciadas de sus casas por cualquier motivo o que viven en asentamientos de chabolas. Se les dará aquí un alojamiento temporal a la espera de que se les pueda entregar una vivienda social. El edificio ocupará tres solares de propiedad municipal situados entre las calles San Pedro, Pescadores y los Ángeles. En uno de ellos hay un inmueble abandonado de cinco alturas que está fuera de ordenación y será demolido.

Este albergue tendrá 16 alojamientos, según ha explicado el portavoz del gobierno local, Juan Carlos Caballero:

Los alojamientos (15 dobles y uno individual) distribuidos en tres plantas con cocina, comedor y dormitorios. El complejo dispondrá de espacios comunes que fomenten la convivencia entre las personas alojadas, así como lavandería y salas de estudio para realizar tareas que ayuden a su reintegración social.

Las obras han sido adjudicadas por importe de 2,4 millones y el plazo de ejecución previsto es de 14 meses.

El proyecto contempla la construcción de dos edificios conectados y articulados por un patio interior. En el edificio recayente a la calle de los Ángeles se ubicarán siete de los 16 alojamientos en planta baja (con acceso directo desde la calle), de los que cinco serán accesibles. En el mismo edificio se accederá, a través de una escalera y un corredor situados en el patio, a otros siete alojamientos ubicados en la planta primera, que contarán con un espacio bajo cubierta donde se sitúa un dormitorio.

En la planta baja del inmueble con fachada a la calle San Pedro estará el espacio comunitario de uso colectivo, con acceso tanto desde el patio como desde la calle. En la planta primera, con acceso desde el corredor, se sitúan otros dos alojamientos. La superficie construida total será de 874 metros cuadrados.