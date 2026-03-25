El Ayuntamiento invierte cien mil euros en remodelar la principal plaza de Pinedo

El Ayuntamiento de València ha adjudicado las obras de remodelación del jardín situado en la plaza Portadores de la Virgen, en Pinedo. Se trata de una actuación aprobada en el proceso de presupuestos participativos de los años 2022-23.

La primera licitación de estas obras quedó desierta por falta de ofertas en febrero del año pasado y el consistorio lanzó una segunda licitación en octubre que ha culminado con éxito. Según ha sabido Onda Cero, las obras han sido adjudicado a SAV (Sociedad de Agricultores de la Vega) por un importe de 98.000 euros tienen y un plazo de ejecución previsto de un mes.

La actuación persigue adecuar y mejorar el espacio verde de esta plaza de Pinedo, que cuenta con una superficie de casi 1.500 metros cuadrados y es la principal zona de esparcimiento del núcleo urbano de la pedanía. Además, se ampliará la zona de juegos infantiles con la construcción de tres nuevas áreas con columpios y estructuras de multijuego.

Entre las novedades destacan un columpio con pórtico para dos usuarios que incluye un asiento inclusivo con arnés, así como un columpio para bebés y un asiento plano. En este sentido, la estructura de multijuego contará con dos torres conectadas por una red de cuerdas, toboganes y áreas de socialización.

El proyecto también contempla el mantenimiento y adecuación de las zonas ajardinadas con labores de poda del arbolado existente de árboles y palmeras. Asimismo, se repondrán los arbustos en las áreas deterioradas, se plantará césped fino de gramíneas para áreas de bajo mantenimiento y se mejorará el sistema de riego con la instalación de un sistema de goteo complementario.

En cuanto al mobiliario urbano, se conservarán los elementos actuales en buen estado y se añadirán dos nuevos bancos y una papelera. También se repondrán los bolardos faltantes y se instalarán carteles indicadores para las áreas de juegos y zonas donde no se permitan perros.

El proyecto de la intervención se desarrolló a través de una propuesta participativa. Su diseño ha sido elaborado por la arquitecta María del Carmen Gascó Martínez y la ingeniera técnica agrícola y paisajista María Pedro Ferrer.