El Ayuntamiento aprueba el proyecto de rehabilitación integral del polideportivo del Cabanyal

LEER MÁS Catalá desbloquea la reforma integral del polideportivo de El Cabanyal

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha aprobado este viernes el proyecto de obras para rehabilitar de manera integral el polideportivo del Cabanyal-Canyamelar. La intención del consistorio es ejecutar la primera gran intervención de mejora en esta instalación municipal desde que se inaguró en 1997 en una de las naves de la antigua fábrica de cervezas El Águila de la calle Serrería.

El proyecto contempla, entre otras, obras de rehabilitación de las instalaciones y los equipamientos existentes, así como rehabilitación de la cubierta, instalaciones eléctricas, carpintería, equipamiento de las salas, vestuarios y salas de entrenamiento. También permitirá que el consumo de electricidad y agua sea más eficiente. Según ha dicho el portavoz del ejecutivo municipal, Juan Carlos Caballero, la actuación persigue alargar la vida útil del polideportivo:

La inversión prevista rondará el millón y medio de euros. Una cantidad muy alejada de los diez millones que planteaba el anteproyecto aprobado en febrero de 2023 por el anterior gobierno local de Compromís y PSPV-PSOE. A finales de ese mismo año el Ayuntamiento acometió diversas obras de reparación y mejora en el complejo que afectaron a la tarima de la cancha, la cubierta y la instalación de agua caliente, además de la limpieza de grafitis en las fachadas.

El polideportivo municipal del Cabanyal-Canyamelar tiene una superficie de 6.500 metros cuadrados distribuidos en tres plantas. El complejo tiene una cancha principal con gradas y diversas salas dedicadas a disciplinas como gimnasia artística, esgrima, artes marciales o squash, entre otras.

Mejoras en el Velódromo Luis Puig

En su reunión de este viernes el gobierno local también ha adjudicado obras de mejora en el Velódromo Luis Puig. En este caso se van a invertir 300.000 euros más para seguir modernizando el complejo de cara a los campeonatos europeos de atletismo en pista cubierta que se disputarán allí el año que viene.

La inversión aprobada permitirá renovar los pavimentos especiales de la pista hidráulica de atletismo y de las pistas auxiliares mediante el suministro e instalación de un pavimento específicamente diseñado para esta infraestructura. También contempla la instalación de un nuevo sistema de control electrónico para la elevación de las curvas de la pista. Esta mejora reforzará las prestaciones técnicas del recinto para la práctica del atletismo al máximo nivel, al tiempo que mantendrá su compatibilidad con el ciclismo en pista.

La actuación se ha adjudicado mediante procedimiento negociado sin publicidad por razones de exclusividad técnica a la empresa de equipamiento deportivo Mondo. Esta empresa diseñó, fabricó e instaló la pista existente con motivo del Campeonato del Mundo de Atletismo en Pista Cubierta celebrado en el año 2008 y dispone de los medios, materiales y tecnología específicos para intervenir sobre ella.

La inversión se enmarca en el plan de mejora del Velódromo, cifrado en cerca de 1,9 millones de euros de cara a la competición europea prevista en marzo de 2027. Este programa incluye también la construcción de un edificio modular anexo para entrenamiento y calentamiento, así como la renovación de la climatización del recinto.