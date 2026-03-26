El Ayuntamiento abre el plazo de solicitud de las ayudas escolares del próximo curso para el alumnado de Infantil

Las ayudas pueden pedirse desde este viernes, de acuerdo con el anuncio publicado por el Ayuntamiento de València en el Boletín Oficial de la Provincia. El plazo de solicitud será de un mes y por tanto acabará el próximo 27 de abril. Este año, la cuantía de las subvenciones fijada por el gobierno local asciende a 5.470.000 euros, si bien se ha establecido una partida adicional máxima de 1,5 millones para poder atender el máximo de peticiones posible “supeditada a la existencia de dotación presupuestaria”.

El portavoz del ejecutivo municipal, Juan Carlos Caballero, explicaba el día de la aprobación de las bases por parte de la Junta de Gobierno Local que las subvenciones tienen como objetivo promover el acceso de los niños y niñas a la educación en igualdad de condiciones, así como colaborar con las familias con los gastos de comedor escolar y facilitar la conciliación:

Las ayudas subvencionarán el próximo curso el comedor escolar, la ‘escola matinera’, la escuela de verano y la escolarización infantil (mediante lo que se conoce popularmente como ‘cheque escolar’) en el primer y segundo ciclo de educación infantil. Podrán concurrir las familias con menores escolarizados en educación infantil o aquellas donde esté previsto este año el nacimiento de un menor, salvo los menores escolarizados en centros públicos o con concierto educativo pleno.

Tanto el menor como el padre, la madre o los representantes legales deberán estar empadronados en el término municipal. El centro escolar donde el menor esté escolarizado también deberá estar en la ciudad de València salvo algunos casos excepcionales, entre ellos que el menor necesite atención especializada.

Las ayudas solicitadas podrán financiar gastos como las actividades realizadas dentro y fuera del horario escolar durante el curso 2026-2027, las actividades extraescolares, libros y material escolar, comedor o las cuotas de la ‘escola matinera’ o de la escuela de verano. El importe máximo mensual de la ayuda del ‘cheque escolar’ será de 120 euros por un período de 10 meses. El importe máximo mensual de la ayuda de comedor escolar será de 94,5 euros por 11 mensualidades. La ‘escola matinera’ tendrá un pago máximo único de 125 euros mientras, que el de la escuela de verano será de 120 euros.

Las solicitudes de ayuda deberán presentarse de forma telemática por medio de la sede electrónica municipal, de forma presencial en los registros municipales o por cualquiera de los medios previstos por la ley.