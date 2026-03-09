Aviso amarillo este martes en la Comunitat por lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este martes el aviso nivel amarillo (riesgo bajo) por precipitaciones que en distintos puntos de las tres provincias de la Comunitat Valenciana pueden acumular 20 litros por metro cuadrado en una hora y 60 l/m2 en doce horas.

En la provincia de Alicante, hay aviso amarillo desde las 3 de la madrugada del martes y hasta las 00:00 horas del miércoles por acumulados de 20 l/m2 en una hora en el litoral norte de Alicante y 20 l/m2 en una hora y 60 l/m2 en doce horas en el interior y litoral sur alicantino.

Además, Aemet ha establecido el aviso amarillo entre las 10:00 y las 18:00 horas de mañana en el litoral de Castellón y el litoral norte de Valencia por precipitaciones que podrían acumular 20 l/m2.

También hay aviso nivel amarillo en el litoral sur de la provincia de Valencia, pero entre las 10:00 horas del martes y las 00:00 horas del miércoles, por acumulados de 20 l/m2 en una hora.