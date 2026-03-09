La mejor música indie llena el Roig Arena

La primera edición de esta gran fiesta de la música indie arrancaba este sábado a las 17:30. Don Fluor uno de los DJs más destacados de este género de música daba la bienvenida al pinchando himnos míticos de la música indie.

A las 18:30 Sidonie arrancaba la rueda de conciertos. Un directo en el que presentaron algunos de los temas que dan forma a su nuevo disco, 'Catalan graffiti', un álbum grabado íntegramente en catalán. Pero pronto comenzaron a disparar sus grandes éxitos. No faltaron sus indispensables, carreteras infinitas, el incendio, fascinados, no salgo, e incluso un momento muy loco con un karaoke improvisado con láminas de papel para que todo el público cantase.

Un momento del concierto de Sidonie | ondacero.es

Cómo siempre sus directo conecto rápidamente con el público y no faltó ese punto de locura sobre el escenario que les hace tan especiales, haciendo que todo el mundo se sentase en el suelo para luego hacerles saltar o un striptease de uno de los miembros del grupo.

Sidonie en el Heineken House Valencia | Roig Arena

El segundo plato de la noche venía de la mano de Lori Meyers que saltó al escenario al ritmo de 'Hacerte volar'. Lo que hizo que automáticamente todo el público congregado en el Roig Arena conectase con el grupo. Lori Meyers llegaban al Heineken House Valencia en el mejor momento que el público puede pillar a un grupo, dando los últimos coletazos de la gira y preparando disco nuevo. Porque en ese tipo de conciertos todos son éxitos del grupo del que se disfruta. No faltaron emborracharme, siempre brilla el sol, punk, mi realidad y todos sus grandes hits.

Lori Meyers en directo - Heineken House Valencia | Roig Arena

El momento de éxtasis con Lori Meyers se alcanzó cuando Noni, cantante de la formación se metió a cantar entre las miles de personas que estaban vibrando al ritmo de su música cantando 'Alta fidelidad'.

El tercer round llegaba de la mano de los chicos de James. Le pusieron el toque internacional a una noche repleta de buena música. Tal y como aparecieron en el escenario lanzaron a bocajarro uno de sus temas más conocido 'sit down'.

James - Heineken House Valencia | Roig Arena

Un despliegue musical espectacular el de la banda. Violines, trompetas y bongos hacían de su sonido en directo algo místico y delicado. Le aportaron a la noche una dosis de calma que iba acompañada de una calidad tan abrumadora sobre el escenario que hacía que el público estuviese contemplando y sintiendo cada nota que surgía del escenario del Roig Arena. Durante su actuación no faltaron los mensajes de compromiso social reclamando el fin de las guerras que ahora mismo están en curso.

Pero sin ninguna duda donde James termino de robarle el corazón al público valenciano fue cuando su cantante se puso a cantar sobre una de las barras para paso seguido, micro en mano, cruzar cantando el Roig Arena de lado a lado entre la gente.

Los encargados de la traca final fueron los chicos de La casa azul. Pura pólvora musical disparada para que el Heineken House Valencia tuviese un final apoteósico. Todos y cada uno de sus clásicos, La revolución sexual, podría ser peor, el momento, nunca nadie puedo volar, y muchos otros sonaron en una gira con visuales renovados. Guille milkyway le confesó al público lo feliz que se sentía al ver qué treinta años después cuando vuelve a nuestra tierra y sigue encontrando a gente que le sigue desde el primer día. La casa azul logró que el Roig Arena se pusiese a saltar y a bailar sin parar durante todo lo que duró su actuación.

Y el colofón final para una noche repleta de calidad musical lo puso Ley DJ considerada como la mejor dj de música indie de nuestro país. Una primera edición en nuestra ciudad de Heineken House Valencia qué esperemos que se vuelva a repetir.