Ava-Asaja reclama una línea adicional de ayudas para los agricultores cuyos campos no volverán a ser productivos tras la DANA

Ava-Asaja ha cuantificado en 340 millones las perdidas de los agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana el pasado año. A pesar de esto las exportaciones agroalimentarias se incrementaron cerca de un 8 por ciento hasta alcanzar los 2558 millones de euros. Son cifras del balance que han presentado en esta jornada.

En 2025 los temporales de pedrisco y lluvias provocaron perdidas valoradas en 150 millones de euros y en términos de rentabilidad los productores perdieron 40 millones de euros porque los precios en origen no cubrieron las reducciones de cosecha y los costes de producción.

El pasado año también estuvo marcado por el proceso de reconstrucción tras la DANA y que según el presidente de la asociación, Cristobal Aguado, está siendo muy lento puesto que quedan por recuperar más del 30% de las parcelas, empresas e infraestructuras agrarias.

Reclaman una línea adicional de ayudas para aquellos agricultores cuyos campos siguen arrasados y que no volverán a ser productivos. Además les preocupa la lentitud en la recuperación y ejecución de las infraestructuras hidráulicas pendientes.

Pérdidas por plagas

Los ataques de plagas y enfermedades causaron en 2025 unas pérdidas de 60 millones. Los cultivos más afectados fueron los cítricos (a la consolidación del nuevo trips de Sudáfrica hay que destacar importantes daños por ácaros y moscas blancas), los caquis (cotonets, moscas blancas, mancha foliar y el trips de Sudáfrica), las almendras (la avispilla castigó especialmente al cultivo en ecológico) y el arroz (el mayor brote de la historia de piricularia desplomó las producciones de variedades tradicionales como Bomba, Albufera y, por primera vez, J-Sendra).

En ganadería, 2025 fue un año negro de sanidad animal. Las explotaciones redoblaron sus esfuerzos en bioseguridad ante los brotes de gripe aviar, dermatosis nodular contagiosa (DNC), lengua azul y la enfermedad de Newcastle. Asimismo, el hallazgo de jabalíes muertos por peste porcina africana (PPA) en Cataluña, además de suponer una grave amenaza para el sector, ya causó al final de año un descenso de los precios en origen de la carne de cerdo.

Ante la falta de reglas adecuadas en el acuerdo de Mercosur, el retroceso en la futura política Agrícola Común o la falta de más ayudas para el sector el día 20 se unirán a la movilización convocada en Estrasburgo y el 29 de Enero saldrán de nuevo a la calle para visibilizar su situación.