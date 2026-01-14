La Comunitat Valenciana rechaza la última propuesta de financiación de Sánchez y Montero

El Consejo de Política Fiscal y Financiera de este catorce de enero, que debía evaluar la última propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica del Gobierno de Pedro Sánchez, ha acabado en desacuerdo entre el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas. En el caso valenciano, la Generalitat hace una valoración "muy negativa" de esta reunión, celebrada en Madrid.

La Comunitat Valenciana no se adherirá a esta última propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica al considerar el Gobierno valenciano que no da respuesta a las necesidades económicas y financieras del territorio valenciano. El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, destaca que el Ministerio ha reconocido la situación de infrafinanciación que sufre la Comunitat pero, en su opinión, poco más. El modelo propuesto, valora Rovira, únicamente beneficia a Catalunya y Andalucía.

"Nos vamos con los mismos datos con los que vinimos", censura el conseller de Hacienda en declaraciones a los medios de comunicación al término del Consejo de Política Fiscal y Financiera. "Encima, además, hoy sale un informe de FEDEA que sitúa a la Comunitat Valenciana en que nos acercamos a la media pero ni siquiera llegamos a la media [de la financiación autonómica]", critica José Antonio Rovira a preguntas de los medios de comunicación.