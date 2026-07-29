Los agricultores valencianos exigen responsabilidades a la CHJ

La Asociación Valenciana de Agricultores, AVA ASAJA, ha exigido a la Confederación Hidrográfica del Júcar que asuma responsabilidades por los daños que el incendio de la Sierra de Espadán ha causado en numerosas explotaciones agrarias.

La organización asegura que el fuego se propagó a través de barrancos y cauces con abundante vegetación sin limpiar, lo que, a su juicio, favoreció que las llamas alcanzaran campos e infraestructuras situados a varios kilómetros de las zonas forestales afectadas.

El presidente de la asociación, Cristóbal Aguado, denuncia que muchos agricultores han perdido cultivos, sistemas de riego y casetas de aperos, y advierte de que el seguro agrario no cubrirá todas las pérdidas. Además, reclama una revisión de la gestión de los barrancos para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

Asimismo, insiste en que una mejor limpieza y mantenimiento de los cauces serviría no solo para reducir el riesgo de incendios, sino también para prevenir daños durante episodios de lluvias torrenciales.