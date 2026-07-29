21 meses después de la dana continúa la reconstrucción de viviendas

Hoy se cumplen 21 meses de la trágica dana de 2024 que afectó a varias comarcas de la provincia de València.

En la actualidad, no solo los ayuntamientos siguen trabajando por recuperar la total normalidad sino que muchas entidades siguen trabajando con los afectados para rehabilitar las viviendas que fueron arrasadas.

Es el caso de “Adopta un mayor”, el movimiento solidario dedicado a este colectivo especialmente vulnerable, que sigue trabajando para garantizar una vivienda digna a los afectados.

Su coordinadora, Cristina Fernández, explica los principales objetivos que se persiguen 21 meses después de la tragedia.

En el segundo verano desde que empezó la reconstrucción, surgen nuevas necesidades derivadas de las altas temperaturas en los municipios afectados. Según explica Fernández, la climatización de las viviendas es una prioridad.

Desde Adopta un Mayor recuerdan que todavía queda mucho camino por recorrer hacia la recuperación total, que sin la labor del voluntariado que agradecen, y la colaboración de asociaciones, no habrían conseguido recuperar numerosas viviendas.