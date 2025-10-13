Nadie anota más que Valencia Basket en el arranque de la temporada en Liga Endesa

Valencia Basket sólo tiene una derrota en su casillero en los primeros 7 partidos oficiales de competición, la sufrida en Euroliga ante el Barcelona como visitante. Pese a ello, el arranque de la competición para los 'taronja' es impecable.

Ya tienen un título en su haber, su segunda Supercopa, y están co-liderando la Liga Endesa y en la parte alta de la tabla en Euroliga, la semana en la que reciben al Hapoel de Jerusalén.

En ACB, el equipo suma 206 puntos en sus dos primeros partidos, por los 171 en contra, lo que deja un balance favorable de +35 puntos para colocarse en la tercera posición en un año que arranca con muy buenas sensaciones en la pista tanto en casa como fuera de ella.

Victoria frente a Río Breogán

Valencia Basket, liderado por Jaime Pradilla (22 puntos, 28 créditos de valoración), dinamitó al Río Breogán con una exhibición ofensiva en el final del segundo cuarto que le permitió levantar una desventaja de 14 puntos para enfilar un nuevo triunfo, el sexto en siete partidos, que dejó resuelto antes del último asalto.

El vendaval ofensivo del Breogán empequeñeció al campeón de la Supercopa de España en el primer cuarto. El equipo celeste rozó la perfección durante 15 minutos, con un juego coral y un notable acierto desde la línea de tres puntos.

El equipo taronja sucumbió ante semejante festival -7 triples en 10 minutos-. La renta breoganista alcanzó los 14 puntos en el inicio del segundo acto (38-24) y Pedro Martínez paró el partido porque el rival le estaba haciendo daño con sus habituales armas.

No obstante, todo cambió tras ese parón. El Valencia despertó. Subió su nivel defensivo y el Breogán ya no encontró posiciones tan cómodas para tirar. Y eso le permitió empezar a correr. Un triple de Omari Moore después de una rápida transición acercó a los de Pedro Martínez en el marcador.

Luis Casimiro intentó frenar esa reacción taronja con un tiempo muerto que no surtió efecto. Su rival había cogido velocidad de crucero y, con tres triples seguidos, enmudeció el Pazo Provincial. Segundo tiempo muerto del técnico breoganista (41-38) en apenas unos minutos. Tampoco sirvió de revulsivo.

El Valencia se marchó al descanso dominando el electrónico después de un escandaloso parcial 9-30 que estiró en el tercer asalto con un 0-5 que lo situó por encima de la barrera de los diez puntos de renta (47-59, min.21).

El golpe valencianista parecía definitivo, pero un 2+1 de Jordan Sakho y un posterior triple de Keandre Cook alimentaron el sueño lucense de llegar con vida al último cuarto.

El Valencia, letal desde la línea de 3 puntos e intimidador en el juego interior con su fortaleza en el rebote, continuó jugando con cómodas rentas, pese a que el letón Arturs Kurucs entró en escena con dos triples seguidos.

El Breogán tuvo un contraataque para ponerse a cuatro, pero un tapón de Neal Sako a Aleksandar Aranitovic propició una contra que Sergio de Larrea cerró con otro triple para oxigenar a los suyos. Ahí se enterraron las opciones lucenses de remontar porque los de Pedro Martínez ya pegaron el arreón definitivo.