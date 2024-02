Mohamed Katir no corre en Valencia, el atleta ha sido suspendido por saltarse tres controles antidopaje

El dopaje sacude al atletismo español justo el día en el que se celebra el Gran Premio Internacional de Valencia, y lo hace además con una de las principales figuras del cartel, el plusmarquista español Mohamed Katir, que iba a tratar de atacar el récord de Europa. El murciano ha salido al paso en un comunicado en el que anuncia que recurrirá la sanción y pide presunción de inocencia.

En el comunicado, el atleta ha reconocido que en día de hoy "Athletics Integrity Unit (AIU) me ha comunicado una suspensión provisional ante lo que considera una infracción de las normas derivada de tres fallos de localización en los últimos doce meses (whereabouts). Durante la tramitación del procedimiento disciplinario, AIU ha acordado mi suspensión provisional. Como quiera que no estoy de acuerdo con la citada decisión adoptada por AIU, me dispongo a recurrir la misma ante las instancias correspondientes para poder competir durante la tramitación del procedimiento”.

Me dispongo a recurrir la misma ante las instancias correspondientes para poder competir durante la tramitación del procedimiento

La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) "una vez recibida la notificación oficial relativa a la apertura del expediente por parte de la Unidad de Integridad de World Athletics, se ha procedido de manera inmediata a suspender la licencia del atleta", ha explicado en el comunicado.

En este sentido el atleta ha remarcado que "en alguno de los fallos de localización reportados por parte de AIU, me encontraba disponible en lugar, fecha y horas aportadas por mi parte".

El deportista procede a defenderse "en las instancias que sean oportunas, como no puede ser de otra forma. Por ello, solicito que se respete el derecho a la presunción de mi inocencia hasta que sea tramitado y concluido el correspondiente procedimiento”

Pese a la ausencia de Katir, si estarán presentes Ana Peleteiro (triple), María Vicente (triple y 60), Fátima Diame (longitud), Belén Toimil (peso), Adrián Ben (800), Adel Mechaal (3.000), Eusebio Cáceres (longitud) o Quique Llopis (60 m vallas).