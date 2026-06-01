Mikel Crespo: “Si hay una definición de épico, creo que es este ascenso”

El entrenador del Valencia Femenino, Mikel Crespo, apuntó que “si hay una definición de épico” sería la del ascenso a la Liga F que su equipo logró este sábado tras forzar un gol en el minuto 9 del descuento un empate que supieron sostener en la prórroga y que les devolvió a la máxima categoría.

“El partido ha sido un poco lo que ha sido la temporada. Ha sido dura, exigente. El hecho de bajar y volver a subir creo que solamente lo ha hecho un equipo en los últimos años y eso pone en valor todo el trabajo del club y todo el trabajo del equipo”, dijo en declaraciones a EFE.

El técnico vasco, que firmó por el club valencianista en verano con el objetivo de volver a Primera División, se mostró “supercontento” y “superfeliz” por todos “desde utillería, dirección, jugadoras…”.

“Hemos generado una conexión de familia que se ve con el ascenso. Si no lo hubiésemos conseguido, nos hubiésemos ido con la misma sensación, pero mucho más jodido, evidentemente”, destacó.

Además, comentó que han sido semanas “fáciles” para él. "Ellas mismas han sido capaces y son capaces de muchas veces de leer lo que pasaba dentro del partido antes de que lo dijera”, afirmó. Eso sí, reconoció que con la llegada de su mujer y su hijo desde Bilbao horas antes del choque ya empezó a ponerse “bastante nervioso”.

“El partido ha sido una locura. Ha sido una primera parte con muchos nervios en defensa y en ataque. El Villarreal ha encontrado el gol y nos ha multiplicado los nervios. Al descanso ha sido un poco locura, pero entre todos hemos sabido ajustar. El equipo se lo merecía”, señaló.

“Todos hemos sabido entender dónde estábamos y entender lo que nos iba a costar subir. Metes un gol en el 99 y todo cambia y todo es maravilloso, pero sabíamos que iba a costar, que iba a ser muy largo y así ha sido, pero todo trabajo tiene recompensa, a veces no cuándo lo deseas, pero en este caso lo ha tenido”, apuntó.

Tras el ascenso, el Valencia afronta un verano para formar un equipo con garantías para competir en Liga F: “Afrontamos la próxima temporada con una ilusión enorme, estoy supercontento de la oportunidad que me dio el Valencia y me he sentido con mucha responsabilidad de devolver al Valencia otra vez donde merece”.

“Ahora lo vamos a celebrar, que lo disfruten y a partir del lunes, martes o miércoles de la semana que viene empezaremos a trabajar para lo que va a ser el nuevo Valencia”, desveló.