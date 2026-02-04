Mestalla pone en juego una semifinal para dos equipos coperos y con problemas en LaLiga

Mestalla acogerá este miércoles una eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey a partido único entre dos equipos muy coperos como el Valencia y el Athletic, que sin embargo tienen problemas en LaLiga.

El Valencia, con ocho títulos de Copa, intentará volver a clasificarse a semifinales tras cuatro años de ausencia y el Athletic, con veinticinco títulos coperos, buscará retomar el camino de la temporada 2023-24, una edición en la que se proclamó campeón 40 años después. Esa penúltima eliminatoria será la única del torneo a doble partido.

Aunque al equipo vasco el estadio valencianista no se le da muy bien en la Copa, ya que solo ha ganado un partido de ocho que ha disputado, en el recuerdo quedan dos precedentes próximos, con un encuentro para cada equipo.

En Mestalla se espera un gran ambiente y casi todas las entradas están vendidas. En otra temporada sin Europa, en la que el equipo vuelve además a luchar por no descender, la Copa supone una ilusión en el club y en la afición local.

Para el partido, Carlos Corberán no podrá contar con los lesionados Julen Agirrezabala, Mouctar Diakhaby y Thierry Rendall, mientras que sí podrá disponer de Guido Rodríguez, ausente en el último partido por una gastroenteritis, y el exjugador del Athletic Unai Núñez. Los dos recién incorporados podrían debutar con el Valencia este miércoles.

No obstante, el Valencia tiene a cuatro jugadores tocados, según desveló este martes su técnico Carlos Corberán, que no dijo quiénes son.

El partido, una final

El técnico del Valencia, Carlos Corberán, aseguró que no viven el partido de la Copa del Rey de este miércoles ante el Athletic en Mestalla como unos cuartos de final, sino como una final porque es a partido único y quieren seguir en la competición.

“Más que una deuda (por el 0-5 del año pasado ante el Barcelona en cuartos de final), tenemos la ilusión de dar una alegría. Tenemos que vivir dándole la mayor de las importancias. Sabemos que es un partido de todo o nada y vamos a vivirlo como es, realmente es una final”, aseguró este martes en rueda de prensa.

Corberán espera “un ambiente muy especial” porque “es un partido muy grande y Mestalla siempre responde”.

“El partido contra el Athletic es el más importante (en relación con el de Liga de este domingo ante el Real Madrid), sabemos la tradición de ambos equipos en la Copa, pero también la historia del Valencia y vamos a darle esa importancia”, afirmó.