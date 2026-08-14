Luís Castro: "No tenemos Espídependencia"

El técnico portugués al ser preguntado por la salida de Espí y lo importante que fue para lograr la permanencia ha querido destacar el trabajo del equipo en la temporada pasada: "Si el equipo no funcionaba bien, los goles no iban a llegar a Espí. Tenemos soluciones y en la pretemporada hemos hecho goles sin Espí".

Además, Luís Castro ha puesto en valor el trabajo de Etta Eyong y su capacidad de aparecer en momentos importantes "Etta ha sido muy importante, yo me acuerdo que ganamos tres a dos con un gol de Etta en un partido muy difícil, si Etta no metía ese gol estábamos hablando de segunda división"

El técnico Luís Castro se ha mostrado muy pragmático ante la posible salida de Carlos Álvarez "Carlos Álvarez esta al 100%, si un jugador va a salir sale, ningún entrenador ni futbolista es eterno en ningún club"

Para finalizar la rueda de prensa, ha valorado la situación del mercado y la posible llegada de alguna nueva cara "El mercado ha sido muy bueno, y las entradas va a depender de las salidas y tanto yo como la dirección deportiva estamos preparados por si sale algún jugador"