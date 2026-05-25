Luís Castro y Carlos Espí: los nombres propios de una remontada imposible

Eran casi dos desconocidos en el fútbol español hace cinco meses y hoy celebran una permanencia que lleva su nombre. Son el entrenador portugués Luís Castro y el delantero Carlos Espí. El buen hacer del primero, que cogió al Levante último en Navidad y llegó a estar a siete puntos de la salvación, y los goles del segundo, con una racha de diez tantos en el tramo final de LaLiga EA Sports, han dejado al Levante en Primera.

Castro, de 46 años, aterrizó en València solo unos días después de haber sido despedido del Nantes. El propietario del Levante, Pepe Danvila, se empeñó en su fichaje, pese a su escasa experiencia en el fútbol europeo y tras haber fracasado en el inicio de temporada en la liga francesa. Y Danvila acertó en el recambio de Julián Calero.

El portugués empezó a lo grande, con una victoria en el primer partido de 2026 en el Pizjuán de Sevilla. Muy pocos pensaban entonces que volvería en mayo a la capital sevillana para celebrar la permanencia en La Cartuja. Y es que el Levante de Castro ha firmado un 2026 brillante, con 32 puntos en 21 partidos.

El milagro de Luís Castro en números; 5º clasificado en liga en 2026 con 32 puntos | ONDA CERO VALENCIA

El preparador luso siempre creyó. De puertas hacia fuera su discurso no podía ser otro pero sus palabras calaron en el vestuario y en el club, donde ha caído de pie. Su 'yo creo' se convirtió en el eslogan del Levante para enganchar a todos los incrédulos, a quienes, quizás, no les faltaban motivos.

Porque el Levante llegó a estar a siete puntos de la permanencia entre la jornada 24 y 25. Pero Castro conectó con la grada del Ciutat de València y el equipo lo notó en el césped, ya que el Levante ha ganado seis de sus últimos siete partidos en casa.

El camino de Castro, eso sí, también ha tenido piedras. Febrero fue un mes duro, con cuatro derrotas seguidas. Y sobre el portugués pesó su aparente falta de confianza en Etta Eyong, el goleador camerunés que había maravillado en el arranque de temporada y que ha tenido un gris 2026.

Pero Castro tenía un motivo muy sólido para no poner a Etta y fue la irrupción de Carlos Espí. El ariete valenciano ha firmado once goles en la temporada para ser el máximo goleador del equipo y eso que su primer tanto fue en el estreno de Castro en enero y no fue titular por primera vez hasta mediados de febrero.

Espí aprovechó la ausencia de Etta, que estaba en la Copa de África, y la lesión de su compañero Brugué y no desaprovechó la ocasión para convertirse en el delantero de moda del fútbol español en el tramo final de la temporada, con diez goles en las trece últimas jornadas que han salvado al Levante.

El delantero del Levante Carlos Espí celebra un gol | EFE/Manuel Bruque

El delantero del Levante marcó un gol en las victorias ante el Sevilla (0-3), Getafe (1-0) y Real Mallorca (2-0), hizo dos tantos en los triunfos frente al Deportivo Alavés (2-0) y Real Oviedo (4-2), en los empates ante el Girona (1-1) y Rayo Vallecano (1-1) y sólo el Levante ha perdido dos veces cuando Espí ha marcado, que fue en el campo del Villarreal (5-1) y en la dulce derrota del sábado ante el Betis (2-1).

Tal ha sido su rendimiento que LaLiga publicó la pasada semana que Espí es el quinto jugador de la competición con mejor promedio goleador. Solo cuatro jugadores de Primera mejoran los datos del delantero valenciano, de solo 20 años y son palabras mayores: el madridista Mbappé y los jugadores del FC Barcelona Raphinha, Ferran Torres y Lewandowski.

Tanto ha llamado la atención la explosión de Espí, que el valenciano ha sido incluido en la prelista de España para el Mundial y a nadie le parecería descabellado que el delantero del Levante estuviera en el listado definitivo. “Espí selección”, gritaba al unísono la hinchada levantinista en La Cartuja.

No sólo en el joven Espí ha confiado el entrenador del Levante desde su llegada. Formado en las categorías inferiores del Benfica, con el que logró el título de la Youth League, uno de los puntos fuertes de Castro ha sido su apuesta por los jóvenes, como Tunde, de 20 años, Paco Cortés (18) o Tai Abed (21). En un club muy limitado por la situación económica, tener una entrenador que apuesta por la cantera es una gran ventaja.

Ahora, Castro tendrá que formar una plantilla para la próxima temporada todavía más a su gusto. Falta por saber si podrá contar o no con Espí, en quien se han fijado algunos clubes europeos, pese a que el Levante lo tiene atado con un contrato hasta 2028, que podría ampliarse en las próximas semanas, y una cláusula de rescisión de 25 millones de euros.