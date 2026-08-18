El Levante UD traspasa a Kervin Arriaga al AEK Atenas por 4,5 millones de euros

El Levante UD y el AEK Atenas han oficializado el traspaso del mediocentro Kervin Arriaga. El acuerdo se ha cerrado por una cantidad fija muy cercana a los 4,5 millones de euros. El futbolista ya se encuentra concentrado en la capital helena tras firmar un contrato hasta junio de 2030.

El centrocampista recaló en la entidad de Orriols el pasado verano procedente del Partizán de Belgrado, aunque los últimos meses había competido, en calidad de cedido, en la liga española con el Real Zaragoza.

Durante su etapa como granota, el jugador hondureño ha defendido la elástica azulgrana en 28 compromisos oficiales en los que ha anotado tres goles.

Este movimiento permite al conjunto levantinista solucionar sus problemas con el fair play financiero y con la falta de inscripciones en La Liga.