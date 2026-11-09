El Levante UD presenta una queja formal a La Liga por la distribución de horarios

El Levante UD ha emitido un comunicado oficial para manifestar públicamente su profundo malestar e indignación tras conocerse los horarios correspondientes a la Jornada 14 de LALIGA EA SPORTS, en la que nuestro equipo volverá a disputar un encuentro en viernes, apenas cuatro días después de haber jugado el lunes de esa misma semana.

Una decisión que supone un nuevo perjuicio para nuestro club y que se suma a una planificación de horarios que, durante este primer tramo de la temporada, está colocando al Levante UD en una situación de clara desventaja competitiva respecto al resto de equipos de la competición.

El Levante UD es uno de los equipos que no participa en competiciones europeas, junto con el CA Osasuna y el Athletic Club, que menos descanso ha acumulado en lo que llevamos de temporada.

No estamos hablando de percepciones, sino de datos. Y los datos evidencian un agravio que el Levante UD no puede ni debe normalizar. Tomando como referencia las 14 primeras jornadas, el conjunto levantinista disputará el 21,4 % de sus partidos con un periodo de descanso igual o inferior a las 96 horas entre encuentros.

La situación resulta todavía más significativa si nos centramos en los meses de octubre y noviembre, periodo en el que el Levante UD será el equipo que no participa en competiciones europeas que menos descanso acumulará de toda la competición. Durante estos dos meses, el 37,5 % de los partidos de nuestro equipo se disputarán con menos de 96 horas de recuperación.

Unas cifras que reflejan de manera objetiva la reiterada falta de equidad en la distribución de los horarios y que refuerzan nuestra exigencia de igualdad de condiciones para competir.

Además, durante la presente temporada, el Levante UD es el único equipo de LALIGA EA SPORTS que ha disputado partidos en lunes y viernes de una misma semana. Una circunstancia que se repetirá por segunda vez los próximos días 23 y 27 de noviembre, después de que ya se produjera los días 12 y 16 de octubre. Ambos casos, tras un parón por los compromisos internacionales de las selecciones, durante el cual no se disputa ninguna otra competición en la semana previa.