El Levante, con cuatro victorias seguidas en casa, se acerca a su mejor racha histórica

El Levante, que el pasado viernes venció 3-2 a Osasuna en casa, ha encadenado cuatro victorias en el Ciutat de València y está sólo a una de igualar su mejor racha histórica en Primera División.

Antes de ganar a Osasuna, el Levante había vencido en el Ciutat de València al Real Oviedo (4-2), Getafe (1-0) y Sevilla (2-0) y sólo una vez llegó a enlazar cinco victorias seguidas en la máxima categoría del fútbol nacional.

Fue entre marzo y mayo de 2018. Acababa de llegar Paco López al banquillo del Levante y el cuadro valenciano encadenó cinco victorias seguidas ante su hinchada. Eibar, Las Palmas, Málaga, Sevilla y FC Barcelona fueron las víctimas de un Levante que selló su permanencia en Primera gracias, entre otras cosas, a su buen hacer en casa.

El Levante, además, llegó a enlazar hasta diez jornadas seguidas en el Ciutat de València sin conocer la derrota. Fue entre marzo de 2019 y septiembre de ese año. El Espanyol, en la décima jornada del curso 19-20, rompió la que hasta ahora es la mejor racha histórica del equipo en su estadio sin perder.

La buena racha actual del Levante ante su afición contrasta radicalmente con la del inicio de temporada. Primero con Julián Calero, luego durante la interinidad de Álvaro del Moral y en el primer tramo de Castro en el banquillo, el Levante jugó ocho partidos en el Ciutat sin conocer el triunfo.

Con Castro, además, el Levante sólo ha perdido dos partidos en casa. Porque al margen de las seis victorias que lleva, empató ante el Espanyol, Atlético y Girona y cayó frente al Valencia y el Villarreal.

El Levante jugará un partido más en el Ciutat de València esta temporada. Será el domingo 17 de mayo ante el Real Mallorca en un duelo fundamental para ambos en la pelea por la permanencia en Primera División.