El Levante no da por cerrado el mercado y peleará ante FIFA la inscripción de Akieme, que llegó fuera de plazo

El director deportivo del Levante, Héctor Rodas, aseguró este miércoles que van a pelear ante la FIFA “lo que haga falta” la contratación del defensa Sergio Akieme, cuya inscripción en LaLiga llegó fuera de plazo.

El Levante negoció en la tarde noche del martes la cesión de Akieme procedente del Stade de Reims y cuando llegó a un acuerdo su inscripción no fue aceptada por LaLiga al haber llegado pasadas las doce de la noche.

“Hay procesos que no dependen de nosotros, sino de las tres partes, la RFEF estaba saturada y se dio todo que hizo que no entrase en tiempo y forma. Vamos a pelear en la FIFA para que el jugador pueda estar con nosotros. Vamos a apelar y a pelear lo que haga falta”, recalcó el director deportivo del Levante.

“LaLiga ha sido flexible en otros casos y vamos a intentar que también lo sea en el nuestro”, añadió Rodas, que se mostró abierto a firmar un jugador que esté libre “si surge alguna oportunidad buena”