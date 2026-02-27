El Levante apura sus opciones de permanencia ante un Alavés con la necesidad de reaccionar

El Levante UD y el Deportivo Alavés abren este viernes (21.00 horas) en el Ciutat de València la jornada 26 de LaLiga EA Sports 2025-2026, un duelo marcado por la urgencia de los locales de sumar una victoria para no descolgarse por la salvación y la necesidad de reacción por parte de los visitantes para evitar complicaciones en la zona baja.

El feudo 'granota' será testigo de un encuentro de alto voltaje con dos equipos que necesitan sumar por objetivos distintos, pero igualmente urgentes: la supervivencia para el Levante y la tranquilidad clasificatoria para el Alavés. Y es que las fechas empiezan a pasar y el conjunto valenciano no consigue sacar la cabeza de los últimas posiciones. Ya son cinco jornadas consecutivas sin triunfo y donde tan sólo ha sumado un punto, eso sí, de mérito, ante el Atlético de Madrid (0-0).

Pero si quieren salvar la categoría han de comenzar a sumar de tres en tres cuanto antes para que esa distancia con siete puntos con el Elche CF, que marca antes del inicio de la jornada la salvación, no aumente. Y este encuentro ante el Alavés, frente al que cayó en la primera vuelta (2-1), es una buena oportunidad delante de su afición, aunque los registros cosechados en casa no auguran gran optimismo pues son el peor local de la Primera División con sólo una victoria y sin ver puerta en sus tres últimos partidos.

Esa mala dinámica querrán aprovechar los 'babazorros' en su visita a la capital del Turia donde llegan tras rescatar un punto 'in extremis' ante el Girona FC (2-2), pero insuficiente para el objetivo de alejarse de la zona de peligro, ahora a tres puntos. Un encuentro que volvió a evidenciar la fragilidad defensiva del Alavés que no deja su portería a cero desde comienzos del mes de enero en el triunfo ante la Real Sociedad (1-0).

Por ello, el equipo del argentino Eduardo Coudet espera romper esa dinámica en la búsqueda de su tercer encuentro consecutivo como visitante sin perder tras empatar en el Sánchez-Pizjuán (1-1) y remontar en el RCDE Stadium (1-2).

Para este encuentro, Luís Castro sigue sin poder contar con del sancionado Kervin Arriaga y el lesionado Pablo Martínez; mientras que Unai Elgezabal es duda por molestias en la rodilla, mientras que el 'Chacho' no tiene bajas y podría modificar algo su once con la entrada en la zaga de Facundo Garcés o la de Calebe Gonçalves en banda derecha.