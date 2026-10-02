El Léleman Conqueridor presenta la nueva temporada en el Trofeo Ciutat de València

El Trofeo Ciutat de València reunirá este fin de semana a cuatro equipos de la Superliga en una de las grandes citas de la pretemporada. El Léleman Conqueridor ejerce de club anfitrión y organizador y recibirá los días 3 y 4 de octubre a CV Guaguas, Cisneros Alter Tenerife y Servigroup Benidorm en un torneo que combinará voleibol de máximo nivel con la presentación oficial del proyecto valenciano para la temporada 2026/27.

El fin de semana comenzará precisamente con uno de los momentos más especiales para el club. El sábado, a partir de las 16:15 horas, el Léleman Conqueridor realizará su presentación oficial. Un acto presidido por Manolo Clemente y que contará con la presencia de autoridades como la concejala Rocío Gil, el director General de Deportes en la Generalitat Valenciana, Luis Cervera, o el presidente de la RFEVB, Felipe Pascual, entre otras autoridades.

La presentación servirá para dar la bienvenida oficialmente a las incorporaciones del primer equipo: Vicente Monfort, Adrián García, ‘Koko’ Linares, Mauro Zelayeta, Gustavo Romaní y Jonás Ponzio. Además, durante el acto se descubrirá una de las nuevas camisetas que vestirá el Léleman Conqueridor esta temporada.

Tras la puesta de largo del nuevo proyecto, llegará el momento de saltar a pista. El Conqueridor abrirá el torneo a las 17:30 horas frente a Cisneros, mientras que CV Guaguas y Servigroup Benidorm protagonizarán la segunda semifinal a partir de las 20:00 horas. El enfrentamiento permitirá además volver a ver en Valencia al conjunto alicantino apenas unos días después de la final de la Copa Comunitat Valenciana, en la que Conqueridor y Benidorm protagonizaron un intenso encuentro resuelto en cinco sets a favor de los valencianos por 3-2 (25-21, 21-25, 25-12, 30-32, 25-23).

El torneo continuará el domingo 4 de octubre con el partido por el tercer y cuarto puesto a las 17:00 horas, antes de que los vencedores de las dos semifinales se enfrenten en la gran final, programada para las 19:30 horas.

El Trofeo Ciutat de València volverá a convertir la capital del Turia en punto de encuentro del voleibol nacional durante todo un fin de semana. Y, al mismo tiempo, como puesta de largo de un Léleman Conqueridor que presentará ante su afición el ambicioso proyecto con el que afrontará la temporada 2026/27 y con el que se espera luchar por la zona alta de la Superliga.